No hace falta prender el horno: la receta de la refrescante torta helada de frutilla, magnífica para vencer el calor

La versión sin horno aporta sabor, frescura y cremosidad. No hace falta moldes especiales ni experiencia para sorprender a todos tus familiares o darte un gustito al momento del postre. Conocé el paso a paso y preparala en cuestión de minutos.

Torta helada de frutilla. Foto: Unsplash.

En épocas de calor y altas temperaturas, la torta helada se perfila como una opción ideal dentro de la gastronomía. En este contexto, la versión sin horno se presenta atractiva para muchas personas. Además, aporta sabor, frescura y cremosidad en una misma receta.

La receta de la torta helada de frutillas sin horno

La versión de la torta helada de frutilla sin horno se presenta muy atractiva ante la ola de calor. Foto: Unsplash.

Ingredientes

400 gramos de crema de leche

300 gramos de frutillas frescas

200 gramos de leche condensada

200 gramos de galletitas tipo vainilla o de chocolate

100 gramos de manteca derretida

1 sobre de gelatina sin sabor

1 cucharadita de esencia de vainilla

El paso a paso de la preparación

Triturá las galletitas hasta que queden bien finitas y mezclalas con la manteca derretida. Forrá la base de un molde desmontable y presioná para que quede bien compacta. Llevá a la heladera por 20 minutos. Batí la crema de leche hasta que esté firme. Sumá la leche condensada y la esencia de vainilla. Si querés que la tarta quede más firme, disolvé la gelatina sin sabor en un poco de agua caliente y agregala a la mezcla. Poné una capa de crema sobre la base de galletitas. Agregá una capa de frutillas cortadas en rodajas. Repetí el proceso hasta llenar el molde y terminá con una capa de crema. Cubrí la tarta con film y llevá al freezer por al menos 4 horas, hasta que esté bien firme.

La torta helada de frutilla aporta sabor, frescura y cremosidad. Foto: Unsplash.

Recomendaciones adicionales y creativas para aportarle más sabor

Antes de servir, sacá la torta del freezer unos 10 minutos para que sea más fácil cortarla. Decorala con frutillas frescas, ralladura de chocolate o una buena cucharada de crema batida.

Si te sentís más creativo y querés darle un toque más personal, podés agregarle chips de chocolate (blanco) o una lluvia de coco rallado para aportarle más sabor a este delicioso postre.