Dos clásicos de las fiestas se combinan: cómo hacer sándwiches de miga de vitel toné, una mezcla única y llena de sabor

Este plato no solo destaca por su sabor, sino también por su practicidad: se puede preparar con anticipación, mantenerse fresco en la heladera y servirse frío, convirtiéndose en un aliado perfecto para la planificación de la mesa navideña o de Año Nuevo.

Sandwiches de miga de vitel toné para las fiestas. Foto: Grok AI.

Las fiestas de fin de año son sinónimo de reuniones familiares, brindis y, por supuesto, de platos tradicionales que se convierten en protagonistas de la mesa. Entre ellos, el vitel toné ocupa un lugar privilegiado.

Sin embargo, una nueva tendencia llegó para renovarlo por completo: se trata de su versión “sándwiches e de miga”. Fáciles de preparar, deliciosos y con un sabor que combina la suavidad de la carne con la cremosidad de su salsa característica, resultan ideales para sorprender a todos con una preparación que mezcla lo mejor de ambos platos.

Sandwiches de miga de vitel toné para las fiestas. Foto: TikTok / chefpacoalmeida.

El vitel toné, de origen italiano, se consolidó como un clásico de la gastronomía argentina durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En su versión en sándwiches de miga, es un aperitivo ideal para compartir, visualmente atractivo y práctico para servir en fiestas y reuniones.

Paso a paso: cómo preparar sándwiches de miga rellenos de vitel toné

Ingredientes

Para los sándwiches:

Pan de miga: 5 planchas.

Cuadrada o peceto: 1 ½ kg.

Caldo de carne: 1 litro.

Ajo: 2 dientes.

Laurel: 1 hoja.

Queso máquina: 300 g.

Mayonesa: cantidad necesaria.

Lechuga: cantidad necesaria.

Huevos duros: 6.

Para la salsa:

Atún al natural: 1 lata.

Mayonesa: 100 g.

Mostaza: 1 cucharada.

Crema de leche: 100 cc.

Caldo: cantidad necesaria.

Aceitunas verdes: 50 g.

El vitel toné es un clásico navideño argentino de origen piamontés (Italia), que significa "ternera atunada", pero en Argentina se popularizó por ser un plato frío. Foto: Wikipedia.

Preparación

Cocinar la carne:

Desgrasar la carne y hervirla en abundante agua con ajo, laurel, caldo y sal durante al menos 1 hora, hasta que quede bien cocida.

Dejar enfriar en el caldo y cortar en fetas finas. Reservar un poco del caldo para la salsa.

Preparar la salsa:

Procesar todos los ingredientes hasta obtener una mezcla cremosa.

Mezclar la salsa con la carne y dejar reposar para que tome sabor.

Armar los sándwiches:

Pincelar las planchas de pan con mayonesa.

Colocar capas de queso, lechuga bien lavada y seca, huevo duro pisado y el vitel toné.

Repetir hasta completar las capas deseadas.

Finalizar y porcionar:

Emparejar los bordes para que queden prolijos.

Cortar en porciones uniformes y servir fríos.

Variedades de sándwiches de miga.

Estos sándwiches no solo destacan por su sabor, sino también por su practicidad: se pueden preparar con anticipación, mantenerse frescos en la heladera y servirse en cualquier momento. La combinación de la carne tierna, la salsa cremosa y el pan de miga hace que cada bocado sea una mezcla de dos clásicos de las fiestas argentinas.