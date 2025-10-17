El adiós definitivo al vitel toné: la receta infalible que gana terreno para la Navidad 2025

Este plato es liviano, fresco y rápido de hacer. El paso a paso para renovar la mesa navideña con nuevos sabores.

El vitel toné será desplazado este año.

Cada vez son más las familias que buscan renovar los gustos de la mesa navideña con platos nuevos, mucho más frescos, livianos y rápidos de preparar. Y aunque el vitel toné sigue siendo un emblema de las fiestas en la Argentina, su reinado ya no está asegurado. Esta temporada 2025, la tendencia va hacia platos distintivos y llenos de sabor, con una receta ideal para el disfrute de chicos y grandes.

En este sentido, uno de los nuevos favoritos de la mesa de Navidad para este año es el lomo frío con crema de yogur y alcaparras, una alternativa que conserva el espíritu del tradicional plato italiano, pero con un giro moderno: menos grasa, más sabor y una presentación igual de festiva.

Cuál es la opción distinta al vitel toné

Esta receta infalible no solo se adapta mejor a las temperaturas veraniegas, sino que también resulta más económica que el vitel toné clásico, que suele incluir ingredientes más costosos como atún, anchoas y crema de leche.

Receta para Navidad: lomo frío con crema de yogur y alcaparras

Ingredientes:

1 lomo (o peceto) cocido y enfriado.

2 yogures naturales o griegos (sin azúcar).

1 cucharada de mostaza.

1 puñado de alcaparras.

Jugo de ½ limón.

Sal y pimienta a gusto.

Un chorrito de aceite de oliva.

Paso a paso:

Cociná el lomo o peceto en agua con sal (podés agregar hierbas o caldo para darle más sabor). Una vez cocido, dejalo enfriar por completo en la heladera, idealmente de un día para otro.

La nueva opción para reemplazar al vitel toné.

Prepará la crema: mezclá los yogures con la mostaza, el jugo de limón, sal, pimienta y aceite de oliva. Agregá las alcaparras enteras o picadas, según tu preferencia. Cortá la carne en rodajas finas y servilas frías, cubiertas con la salsa. Decorá con algunas alcaparras extra por encima y, si querés, un poco de perejil o cebollino picado.

Tip infalible: cuanto más frío esté el lomo, mejor se integran los sabores con la salsa. Además, podés acompañarlo con ensaladas frescas, vegetales grillados o papas al natural.