Con el verano las juntadas en una pileta o con amigos en alguna casa están a la orden del día. En ese sentido, pensar qué compartir para comer puede ser algo tedioso y es por eso que te presentamos una opción que nunca falla: tarta de manzana invertida. Este postre no solo es un festín para el paladar, sino que también se convierte en el compañero ideal con un mate o algo fresco.

Lo mejor de todo es que preparar esta tarta es bastante sencillo. No necesitás ser un experto en la cocina ni seguir pasos complicados. Con unos pocos ingredientes y un poco de tiempo, podrás sorprender a tus seres queridos con un postre casero que seguramente les encantará. Imagina el aroma de manzana y canela llenando tu hogar mientras la tarta se hornea, creando una atmósfera de calidez y confort.

Cómo hacer tarta invertida de manzana

Ingredientes

2 manzanas (roja y verde, o las que tengamos en casa)

2 huevos

½ taza de leche (puede ser animal o vegetal)

1 cucharada de stevia, edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel

1 cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de esencia de vainilla

2 tazas de avena

Paso a paso

Licuar los huevos, la leche, la avena, el endulzante, la vainilla y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea Reservar una de las manzanas y cortarla en rodajas finitas Engrasar una sartén antiadherente y ordenar las rodajas de manzana en la base Verter encima la mezcla licuada, asegurándose de cubrir toda la fruta Cubrir la sartén y cocinar a fuego mínimo por 20 a 25 minutos Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista para desmoldar Esperar unos minutos antes de darla vuelta para que mantenga la forma

Tarta invertida de manzana Foto: captura video

