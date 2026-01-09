Canal 26
viernes, 9 de enero de 2026, 21:30
Tarta invertida de manzana
Con el verano las juntadas en una pileta o con amigos en alguna casa están a la orden del día. En ese sentido, pensar qué compartir para comer puede ser algo tedioso y es por eso que te presentamos una opción que nunca falla: tarta de manzana invertida. Este postre no solo es un festín para el paladar, sino que también se convierte en el compañero ideal con un mate o algo fresco.

Lo mejor de todo es que preparar esta tarta es bastante sencillo. No necesitás ser un experto en la cocina ni seguir pasos complicados. Con unos pocos ingredientes y un poco de tiempo, podrás sorprender a tus seres queridos con un postre casero que seguramente les encantará. Imagina el aroma de manzana y canela llenando tu hogar mientras la tarta se hornea, creando una atmósfera de calidez y confort.

Cómo hacer tarta invertida de manzana

Ingredientes

  • 2 manzanas (roja y verde, o las que tengamos en casa)
  • 2 huevos
  • ½ taza de leche (puede ser animal o vegetal)
  • 1 cucharada de stevia, edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 2 tazas de avena

Paso a paso

  1. Licuar los huevos, la leche, la avena, el endulzante, la vainilla y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea
  2. Reservar una de las manzanas y cortarla en rodajas finitas
  3. Engrasar una sartén antiadherente y ordenar las rodajas de manzana en la base
  4. Verter encima la mezcla licuada, asegurándose de cubrir toda la fruta
  5. Cubrir la sartén y cocinar a fuego mínimo por 20 a 25 minutos
  6. Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista para desmoldar
  7. Esperar unos minutos antes de darla vuelta para que mantenga la forma
Tips a tener en cuenta

  • La base de la torta comienza con un caramelo que se cocina directamente en el molde o sartén
  • Manzanas en rodajas o gajos se colocan cuidadosamente sobre el caramelo
  • La mezcla que se vierte encima suele ser una masa de bizcochuelo (bizcocho) clásica
  • Para hacer la torta invertida de manzana se puede usar cualquier variedad de manzana, aunque las verdes aportan un toque ácido que equilibra el dulzor
  • La receta de torta invertida de manzanas no tiene complicaciones, es ideal para principiantes
  • El caramelo impregna la masa durante la cocción, logrando esa humedad irresistible
  • Al desmoldar la torta invertida de manzanas, el caramelo y las manzanas crean un efecto impactante, que no falla nunca