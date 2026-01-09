Torta invertida de manzana, la receta de solo siete pasos para sentirte un pastelero profesional
Con unos pocos ingredientes y un poco de tiempo, podrás sorprender a tus seres queridos con un postre casero que seguramente les encantará.
Con el verano las juntadas en una pileta o con amigos en alguna casa están a la orden del día. En ese sentido, pensar qué compartir para comer puede ser algo tedioso y es por eso que te presentamos una opción que nunca falla: tarta de manzana invertida. Este postre no solo es un festín para el paladar, sino que también se convierte en el compañero ideal con un mate o algo fresco.
Lo mejor de todo es que preparar esta tarta es bastante sencillo. No necesitás ser un experto en la cocina ni seguir pasos complicados. Con unos pocos ingredientes y un poco de tiempo, podrás sorprender a tus seres queridos con un postre casero que seguramente les encantará. Imagina el aroma de manzana y canela llenando tu hogar mientras la tarta se hornea, creando una atmósfera de calidez y confort.
Cómo hacer tarta invertida de manzana
Ingredientes
- 2 manzanas (roja y verde, o las que tengamos en casa)
- 2 huevos
- ½ taza de leche (puede ser animal o vegetal)
- 1 cucharada de stevia, edulcorante líquido o 3 cucharadas de miel
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 2 tazas de avena
Paso a paso
- Licuar los huevos, la leche, la avena, el endulzante, la vainilla y el polvo de hornear hasta lograr una mezcla homogénea
- Reservar una de las manzanas y cortarla en rodajas finitas
- Engrasar una sartén antiadherente y ordenar las rodajas de manzana en la base
- Verter encima la mezcla licuada, asegurándose de cubrir toda la fruta
- Cubrir la sartén y cocinar a fuego mínimo por 20 a 25 minutos
- Comprobar con un palillo: si sale seco, está lista para desmoldar
- Esperar unos minutos antes de darla vuelta para que mantenga la forma
Tips a tener en cuenta
- La base de la torta comienza con un caramelo que se cocina directamente en el molde o sartén
- Manzanas en rodajas o gajos se colocan cuidadosamente sobre el caramelo
- La mezcla que se vierte encima suele ser una masa de bizcochuelo (bizcocho) clásica
- Para hacer la torta invertida de manzana se puede usar cualquier variedad de manzana, aunque las verdes aportan un toque ácido que equilibra el dulzor
- La receta de torta invertida de manzanas no tiene complicaciones, es ideal para principiantes
- El caramelo impregna la masa durante la cocción, logrando esa humedad irresistible
- Al desmoldar la torta invertida de manzanas, el caramelo y las manzanas crean un efecto impactante, que no falla nunca