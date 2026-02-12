Para sorprender a tu pareja en San Valentín con algo dulce y casero: paso a paso para la exquisita torta de queso mascarpone y frutilla
Esta receta es fácil de realizar en casa y es perfecta para sorprender a nuestros seres queridos. Cómo se hace y qué ingredientes lleva.
Este sábado 14 de febrero, quienes celebren el Día de los Enamorados buscarán distintas maneras de sorprender a su pareja. En ese contexto, una propuesta ideal es preparar una torta de mascarpone y frutillas para disfrutar como postre después de una rica cena.
La combinación de mascarpone y frutillas es romántica y delicada, perfecta para San Valentín. A continuación, la receta completa, fácil y rendidora.
Ingredientes para una rica torta de mascarpone y frutillas
Para la base:
- 200 g de galletitas tipo vainilla o María
- 100 g de manteca derretida
Para el relleno:
- 500 g de queso mascarpone
- 200 g de queso crema
- 150 g de azúcar
- 3 huevos
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 150 ml de crema de leche
Para la cobertura:
- 300 g de frutillas frescas
- 3 cucharadas de azúcar
- 1 cucharada de jugo de limón
- (Opcional) 1 cucharadita de gelatina sin sabor hidratada para más firmeza
Paso a paso para la torta de mascarpone y frutillas
Para la base:
- Procesar las galletitas hasta que queden tipo arena.
- Mezclar con la manteca derretida.
- Forrar la base del molde desmontable presionando bien.
- Llevar a heladera 20 minutos para que se compacte.
Para el relleno:
- Batir el mascarpone, el queso crema y el azúcar hasta que quede cremoso.
- Agregar los huevos de a uno, mezclando sin sobrebatir.
- Incorporar la vainilla, la ralladura y la crema.
- Volcar sobre la base fría.
- Hornear a 160°C durante 50–60 minutos. El centro debe quedar apenas tembloroso.
- Apagar el horno y dejar la puerta entreabierta 1 hora.
- Llevar a heladera mínimo 4 horas (ideal toda la noche).
Para la cobertura:
- Cortar las frutillas y cocinarlas a fuego bajo con el azúcar y el limón 5–7 minutos hasta que larguen jugo.
- (Opcional) Agregar la gelatina hidratada para que quede tipo glaseado.
- Dejar enfriar y colocar sobre la torta antes de servir.
Tip romántico para la torta de mascarpone y frutilla para sorprender a tu pareja
Se puede decorar con:
- Frutillas enteras formando un corazón
- Hojas de menta
- Rulos de chocolate blanco
- Un toque de azúcar impalpable
