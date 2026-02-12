Para sorprender a tu pareja en San Valentín con algo dulce y casero:

Torta de mascarpone y frutilla para sorprender a tu pareja en San Valentín. Foto: Freepik

Este sábado 14 de febrero, quienes celebren el Día de los Enamorados buscarán distintas maneras de sorprender a su pareja. En ese contexto, una propuesta ideal es preparar una torta de mascarpone y frutillas para disfrutar como postre después de una rica cena.

La combinación de mascarpone y frutillas es romántica y delicada, perfecta para San Valentín. A continuación, la receta completa, fácil y rendidora.

Ingredientes para una rica torta de mascarpone y frutillas

Para la base:

200 g de galletitas tipo vainilla o María

100 g de manteca derretida

Para el relleno:

500 g de queso mascarpone

200 g de queso crema

150 g de azúcar

3 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón

150 ml de crema de leche

Para la cobertura:

300 g de frutillas frescas

3 cucharadas de azúcar

1 cucharada de jugo de limón

(Opcional) 1 cucharadita de gelatina sin sabor hidratada para más firmeza

Torta de queso mascarpone y frutillas. Foto: Freepik

Paso a paso para la torta de mascarpone y frutillas

Para la base:

Procesar las galletitas hasta que queden tipo arena. Mezclar con la manteca derretida. Forrar la base del molde desmontable presionando bien. Llevar a heladera 20 minutos para que se compacte.

Para el relleno:

Batir el mascarpone, el queso crema y el azúcar hasta que quede cremoso. Agregar los huevos de a uno, mezclando sin sobrebatir. Incorporar la vainilla, la ralladura y la crema. Volcar sobre la base fría. Hornear a 160°C durante 50–60 minutos. El centro debe quedar apenas tembloroso. Apagar el horno y dejar la puerta entreabierta 1 hora. Llevar a heladera mínimo 4 horas (ideal toda la noche).

Para la cobertura:

Cortar las frutillas y cocinarlas a fuego bajo con el azúcar y el limón 5–7 minutos hasta que larguen jugo. (Opcional) Agregar la gelatina hidratada para que quede tipo glaseado. Dejar enfriar y colocar sobre la torta antes de servir.

Paso a paso para realizar la torta de queso mascarpone y frutillas. Foto: Freepik

Tip romántico para la torta de mascarpone y frutilla para sorprender a tu pareja

Se puede decorar con: