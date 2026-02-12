Canal 26
Por Canal 26
jueves, 12 de febrero de 2026, 15:17
Torta de mascarpone y frutilla para sorprender a tu pareja en San Valentín.
Torta de mascarpone y frutilla para sorprender a tu pareja en San Valentín. Foto: Freepik

Este sábado 14 de febrero, quienes celebren el Día de los Enamorados buscarán distintas maneras de sorprender a su pareja. En ese contexto, una propuesta ideal es preparar una torta de mascarpone y frutillas para disfrutar como postre después de una rica cena.

La combinación de mascarpone y frutillas es romántica y delicada, perfecta para San Valentín. A continuación, la receta completa, fácil y rendidora.

Ingredientes para una rica torta de mascarpone y frutillas

Para la base:

  • 200 g de galletitas tipo vainilla o María
  • 100 g de manteca derretida

Para el relleno:

  • 500 g de queso mascarpone
  • 200 g de queso crema
  • 150 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón
  • 150 ml de crema de leche

Para la cobertura:

  • 300 g de frutillas frescas
  • 3 cucharadas de azúcar
  • 1 cucharada de jugo de limón
  • (Opcional) 1 cucharadita de gelatina sin sabor hidratada para más firmeza
Torta de queso mascarpone y frutillas. Foto: Freepik

Paso a paso para la torta de mascarpone y frutillas

Para la base:

  1. Procesar las galletitas hasta que queden tipo arena.
  2. Mezclar con la manteca derretida.
  3. Forrar la base del molde desmontable presionando bien.
  4. Llevar a heladera 20 minutos para que se compacte.

Para el relleno:

  1. Batir el mascarpone, el queso crema y el azúcar hasta que quede cremoso.
  2. Agregar los huevos de a uno, mezclando sin sobrebatir.
  3. Incorporar la vainilla, la ralladura y la crema.
  4. Volcar sobre la base fría.
  5. Hornear a 160°C durante 50–60 minutos. El centro debe quedar apenas tembloroso.
  6. Apagar el horno y dejar la puerta entreabierta 1 hora.
  7. Llevar a heladera mínimo 4 horas (ideal toda la noche).

Para la cobertura:

  1. Cortar las frutillas y cocinarlas a fuego bajo con el azúcar y el limón 5–7 minutos hasta que larguen jugo.
  2. (Opcional) Agregar la gelatina hidratada para que quede tipo glaseado.
  3. Dejar enfriar y colocar sobre la torta antes de servir.
Paso a paso para realizar la torta de queso mascarpone y frutillas. Foto: Freepik

Tip romántico para la torta de mascarpone y frutilla para sorprender a tu pareja

Se puede decorar con:

  • Frutillas enteras formando un corazón
  • Hojas de menta
  • Rulos de chocolate blanco
  • Un toque de azúcar impalpable