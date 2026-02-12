Kansas Grill & Bar, restaurante. Foto: Instagram/kansasgrill

Kansas se ha consolidado como uno de los restaurantes más reconocidos, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en diversas zonas del Conurbano bonaerense, gracias a su propuesta de parrilla sofisticada y su característico aire de elegancia, ideal para festejar San Valentín este 14 de febrero.

Si bien sus precios no alcanzan los niveles de exclusividad de lugares como el emblemático Don Julio, sí se ubican por encima del promedio de las parrillas tradicionales. Por eso, conviene revisar la carta con anticipación para evitar sorpresas y planificar mejor la visita.

Cuánto cuesta una cena para dos en Kansas en febrero 2026

El valor de una cena para dos personas en Kansas puede variar considerablemente según los platos seleccionados, así como si se agregan entradas, guarniciones, postres u otras opciones adicionales. En este contexto, a continuación se detallan los platos más destacados del menú:

KANSAS CHICKEN TENDERS (Lonchas de pollo aderezados acompañados con salsa Honey Mustard): $18.000

STEAK & MUSHROOMS FLATBREAD (Flatbread servido con lomo, queso azul, champiñones y espinacas): $18.000

CHICKEN CAESAR SALAD (Lechuga fresca de estación, crutones, lonchas de pollo rebozados o con fetas de pollo grilladas y queso reggianito con aderezo Caesar): $25.500

CHEESEBURGER (Hamburguesa casera con queso cheddar, lechuga, tomate, pepino y cebolla acompañada con papas fritas): $25.400

CILANTRO SHRIMP (Brochette de langostinos servido sobre colchón de arroz con aceite de cilantro, morrones picados y cebollines, acompañado con espinaca a la crema): $34.800

CEDAR PLANK SALMON (Salmón al horno de barro, cocido sobre una tabla de cedro, pintado con glacé de mostaza con papa rellena): $42.300

KANSAS CHICKEN (Pechuga de pollo deshuesada grillada a la leña con queso mixto, tomate picado y cebolla de verdeo, acompañada con papas fritas): $27.200

ARIZONA PASTA (Pasta Penne italiana al dente, servida con salsa Alfredo, pollo, morrones y especias de Arizona): $27.200

RIB EYE STEAK 400g (Ojo de bife grillado a la leña, acompañado con papas fritas): $47.800

HAWAIIAN STEAK 400g (Ojo de bife marinado en salsa de soja, ananá y jengibre grillado a la leña acompañado con puré de papas): $49.700

ARGENTINEAN STYLE CHEESECAKE (chessecake de dulce de leche servido con crema y salsa de dulce de leche): $16.500

HOT FUDGE SUNDAE (helado de vainilla bañado con salsa de chocolate, crema y pecans acarameladas): $17.000

“Muy buena comida”, “Kansas es una apuesta ganadora en Buenos Aires”, “Muy buena atención. Están pendientes y siempre con buena actitud”, “El servicio fue cálido y atento. La comida estaba deliciosa, especialmente la carne a la parrilla”, son algunas de las reseñas de los comensales.

Cuáles son las sucursales de Kansas

Palermo: Av. del Libertador 4625

San Isidro: Av. del Libertador 15089

Pilar: Ruta Panamericana KM 43,5

Al Río: Av. del Libertador 105, Vicente López

Parque Leloir: Martín Fierro 3351

Milberg: Av. Agustin M. Garcia 6550, Tigre

Lomitas: Av. Meeks 638

Con su ambientación elegante y el sello inconfundible de la carne a la parrilla, Kansas invita a celebrar San Valentín con una propuesta integral, pensada para disfrutar de sabores tradicionales y una atención cuidada en una noche especial.