Propuestas ideales para festejar San Valentín. Foto: Freepik

Ya llega San Valentín y algunas marcas tienen disponibles descuentos y beneficios exclusivos para festejar de a dos. Una de ellas es Cerveza Goyeneche, una empresa con más de 17 años en el mercado.

Para disfrutar de unas pintas este fin de semana, la cervecería ofrece un 30% de descuento en toda su tienda online www.pediteunagoye.com.ar. El descuento no solo es para los 13 estilos de cerveza que ofrecen, sino que también funciona para el resto de los productos que se venden en la web.

Cerveza Goyeneche. Foto: Cerveza Goyeneche.

Por otro lado, si tu plan es un buen regalo original, Cerveza Goyeneche te propone su Gift Pack Indiana, una versión de edición especial de su nuevo Gin London Dry artesanal Indiana, que fue recientemente lanzado al mercado. Se trata de un destilado que captura la esencia de lo nativo, elaborado con los mejores ingredientes botánicos finamente seleccionados: enebro, coriandro, pimienta, cáscara de naranja y limón, con 45% ABV.

La caja para regalar contiene un estuche ilustrado de lujo, una botella de 750 ml y una copa de gin grabada con el logo de Indiana.

Gift Pack Indiana, una versión de edición especial de su nuevo Gin London Dry artesanal Indiana. Foto: Cerveza Goyeneche.

Por último, la marca ofrece también dos packs de cerveza ideales para San Valentín: el “Buena Gente”, que contiene 2 botellas de 500 ml, más una Copa Dublin Goyeneche, y el “Buena Cerveza”, que incluye dos botellas de 500 ml y una elegante pinta cervecera.

Cena de San Valentín a buen precio: los restaurantes que se destacan

Este sábado 14 de febrero se festeja San Valentín y algunos restaurantes publicaron alternativas a bajo costo para compartir de a dos:

A Coruña, la cantina española ubicada en Versalles, presenta una de las alternativas más económicas, con un menú de tapeo y bebida por $40.000 por persona. La propuesta incluye sidra, papas bravas, pinchos a elección, un tapeo con rabas, croquetas y tortilla de papas, además de postre.

En el rango de los $48.000, el famoso restaurante de comida fusión ONO Nikkei Colegiales, ofrece un menú especial que se extenderá durante todo el fin de semana largo, con la posibilidad de pedirlo también en modalidad take away, exclusiva para esas fechas.

ONO Nikkei Colegiales, restaurante. Foto: Instagram/ono.nikkei.colegiales

En esa misma franja de precios, La Parolaccia propone un menú de cocina italiana disponible tanto al mediodía como por la noche en todas sus sucursales por $48.000. La experiencia incluye aperitivo, opciones de entrada, plato principal, postre, bebida por persona y una botella de vino.

Bruce Grill Station, por su parte, presenta un menú de $48.000 por persona, con entrada, plato principal basado en cocina estadounidense y carnes a la leña, postre y bebida a elección.

Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

Entre las opciones más exclusivas se ubica Beza, que ofrece una cena a la luz de las velas en una casona de 1930, en el barrio de Belgrano R. La experiencia cuesta $120.000 por pareja e incluye un menú de tres pasos a elección, con alternativas como paté con chutney y focaccia, pappardelle con langostinos o tira de asado a la parrilla, además de postre.