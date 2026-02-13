Tomates rellenos, un clásico de Navidad y Año Nuevo. Foto: Bon Viveur.

Gracias a su frescura y a la posibilidad de combinar distintos rellenos, los tomates rellenos son una opción ideal para servir como entrada o acompañamiento en días calurosos. Además, pueden prepararse con anticipación, lo que los convierte en un gran aliado para quienes quieren disfrutar sin pasar horas en la cocina.

Los tomates rellenos pueden prepararse con anticipación, convirtiéndolos en un aliado perfecto de la cocina. Foto: Bon Viveur.

Además, su presentación apetecible y colorida lo hace destacar en cualquier mesa navideña, despertando el apetito de los invitados con una simple mirada.

Los rellenos pueden adaptarse al gusto y las necesidades de cada comensal. Desde el tradicional atún con mayonesa hasta alternativas completamente vegetarianas o más modernas con quinoa.

Tomates rellenos con atún, mayonesa y pepino. Foto: Bon Viveur.

El paso a paso de la preparación

Cocción del arroz (10 minutos)

Cociná el arroz hasta el punto justo. Mientras, cortá los tomates un poco más de la mitad y extraé la pulpa. Picá el morrón y la zanahoria en cubos pequeños. En un bol mezclá las arvejas, la zanahoria, el morrón y el arroz cuando esté hecho.

Armado de los tomates (25 minutos)

Agregá al relleno las cucharadas de mayonesa y mezclá hasta que todo quede homogeneizado. Rellená los tomates hasta el tope. Si querés, podés decorar la superficie con hojitas de perejil picado. Llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Tips