Tomates rellenos para días de calor: receta, ingredientes y variantes de este clásico fresco
Su presentación apetecible y colorida lo hace destacar en cualquier mesa, despertando el apetito de los invitados con una simple mirada. Los rellenos pueden adaptarse al gusto y las necesidades de cada comensal.
Gracias a su frescura y a la posibilidad de combinar distintos rellenos, los tomates rellenos son una opción ideal para servir como entrada o acompañamiento en días calurosos. Además, pueden prepararse con anticipación, lo que los convierte en un gran aliado para quienes quieren disfrutar sin pasar horas en la cocina.
El paso a paso de la preparación
Cocción del arroz (10 minutos)
- Cociná el arroz hasta el punto justo.
- Mientras, cortá los tomates un poco más de la mitad y extraé la pulpa.
- Picá el morrón y la zanahoria en cubos pequeños.
- En un bol mezclá las arvejas, la zanahoria, el morrón y el arroz cuando esté hecho.
Armado de los tomates (25 minutos)
- Agregá al relleno las cucharadas de mayonesa y mezclá hasta que todo quede homogeneizado.
- Rellená los tomates hasta el tope.
- Si querés, podés decorar la superficie con hojitas de perejil picado.
- Llevar a la heladera hasta el momento de servir.
Tips
- Reemplazar el arroz blanco por arroz integral para aumentar la fibra y reducir el índice glucémico.
- Usar tomates grandes y firmes para que no se deformen al rellenarlos.
- Utilizá una cuchara chica o una parisienne para retirar la pulpa sin romper la piel.
