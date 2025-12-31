Tomates rellenos para Año Nuevo: la receta, los ingredientes y las variantes de este clásico plato

Su presentación apetecible y colorida lo hace destacar en cualquier mesa, despertando el apetito de los invitados con una simple mirada. Los rellenos pueden adaptarse al gusto y las necesidades de cada comensal.

Tomates rellenos, un clásico de Navidad y Año Nuevo. Foto: Bon Viveur.

Gracias a su frescura y la capacidad de poder jugar con diferentes tipos de mezclas, los tomates rellenos son una opción ideal para preparar como entrada del plato principal en las fiestas de Año Nuevo.

El plato puede prepararse con anticipación, convirtiéndolo en un aliado perfecto para quienes desean disfrutar de las festividades sin pasar todo el día en la cocina.

Los tomates rellenos pueden prepararse con anticipación, convirtiéndolos en un aliado perfecto de la cocina. Foto: Bon Viveur.

Además, su presentación apetecible y colorida lo hace destacar en cualquier mesa navideña, despertando el apetito de los invitados con una simple mirada.

Los rellenos pueden adaptarse al gusto y las necesidades de cada comensal. Desde el tradicional atún con mayonesa hasta alternativas completamente vegetarianas o más modernas con quinoa.

La receta de los tomates rellenos Año Nuevo

Ingredientes

Tomates redondos grandes y firmes

150 gramos de arroz integral

2 latas de atún al natural

2 huevos duros picados

1 zanahoria

1/2 morrón

1/2 lata de arvejas

2 cucharadas de mayonesa

Sal y pimienta a gusto

Tomates rellenos con atún, mayonesa y pepino. Foto: Bon Viveur.

El paso a paso de la preparación

Cocción del arroz (10 minutos)

Cociná el arroz hasta el punto justo. Mientras, cortá los tomates un poco más de la mitad y extraé la pulpa. Picá el morrón y la zanahoria en cubos pequeños. En un bol mezclá las arvejas, la zanahoria, el morrón y el arroz cuando esté hecho.

Armado de los tomates (25 minutos)

Agregá al relleno las cucharadas de mayonesa y mezclá hasta que todo quede homogeneizado. Rellená los tomates hasta el tope. Si querés, podés decorar la superficie con hojitas de perejil picado. Llevar a la heladera hasta el momento de servir.

Tips