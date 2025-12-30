El impensado snack saludable que recomiendan para tu perro: se puede encontrar en las ensaladas

Puede ser una forma natural y refrescante de sumar variedad a su dieta, siempre que se haga con moderación y siguiendo las recomendaciones de veterinarios y especialistas en nutrición canina.

Perros y su snack saludable Foto: Freepik

A pesar de las falsas creencias, sobre qué darle y qué no de comer a los perros, el tomate es una de las opciones que más se recomienda. Crudo o en pequeños trozos, por qué algunos veterinarios lo recomiendan.

Según expertos en nutrición canina y veterinarios consultados por portales especializados como PetMD y el American Kennel Club (AKC), esta planta puede formar parte de un snack saludable para tu perro solo si está maduro y se ofrece en cantidades moderadas, siempre que se tomen algunas precauciones básicas antes de dárselo.

Para qué darle tomate a tu perro

Contiene agua, antioxidantes y vitaminas que pueden aportar beneficios cuando se incorpora de forma ocasional a la dieta de tu mascota. El sitio PetMD y AKC explican:

Aporta antioxidantes, como el licopeno, que ayuda a combatir el estrés oxidativo celular.

Contribuye a la hidratación, ya que el tomate tiene un alto contenido de agua, útil en especial en días calurosos.

Suma vitaminas, como la vitamina C y algunas del complejo B, que colaboran con el sistema inmunológico y el metabolismo general.

Por su bajo contenido calórico, el tomate maduro puede funcionar como un snack liviano para perros que necesitan controlar su peso, siempre bajo supervisión.

Tomate, aliado del perrito Foto: Freepik

Precauciones a tener en cuenta

Los tomates verdes, las hojas y el tallo contienen tomatina, una sustancia potencialmente tóxica para los perros, según advierte el American Kennel Club.

Lavar bien el tomate para eliminar restos de pesticidas o químicos de la superficie.

Dar pequeñas cantidades y observar posibles reacciones digestivas como vómitos o diarrea.

Evitar salsas o tomates procesados, ya que suelen contener sal, azúcar, ajo o cebolla, ingredientes que pueden ser peligrosos para los perros.

Los veterinarios recomiendan ofrecer tomate solo como un complemento ocasional y nunca como reemplazo de la alimentación balanceada diaria.

