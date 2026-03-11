Receta de manzanas al vino tinto: sorprendé a todos con un postre fácil, rápido y económico
Si tenés que sorprender y darle una vuelta de rosca a los postres para la mesa familiar ¡acá te contamos cada detalle para lograr los mejores resultados!
Las manzanas al vino tinto son un postre súper fácil y económico. Esta receta se puede hacer al horno o con una buena olla con tapa, porque la cocción que requiere esta receta es de unos 40 minutos aproximadamente. Ya que queremos que las manzanas queden súper tiernas y sabrosas.
La receta de hoy lleva muy pocos ingredientes, sobre todo está pensando para comer algo dulce y sano durante la semana. Aunque si tienes invitados, con algunos secretos que te compartiremos podrás hacer un plato con buena presentación.
Las manzanas al vino tinto combinan a la perfección con un poco de helado de crema o con crema chantilly, también se le puede hacer un praliné de los frutos secos que prefieras ( maní, semillas de zapallo, almendras, nueces, semillas de sésamo). Lo que le aportarán los frutos secos es textura, crocantez ¡y siempre sumará en tus recetas!
Esta rpreparación también es válida para seleccionar manzanas rojas ,verdes y también puedes añadir algunas peras. Utilizaremos la porción de fruta completa, así quedarán bien jugosas y con mucho sabor. Ahora pasemos a los detalles.
Ingredientes para hacer las manzanas al vino tinto
Para 6 personas
- 6 manzanas verdes medianas
- 700 ml de vino
- 160 gramos de azúcar
- Canela en polvo a gusto
Paso a Paso para hacer un postre familiar
Las manzanas al vino tinto
- Lavar todas las frutas
- Quitarles el corazón con la ayuda de un sacabocado o pelapapas
- Utilizar una fuente de horno con 3 cm de profundidad y disponer toda las manzanas
- Colocamos un poco de azúcar y canela en el centro y un poco de vino. Y el resto en la base
- Con el horno a 160 lo precalentamos, luego lo colocamos a 180 grados y dejamos que se cocinen ¡y listo!