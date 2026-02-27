Crepes de espinaca, una opción colorida para tus comidas Foto: Ph Freepik

Hoy haremos unos crepes de espinaca, que podrán ser una receta muy útil para rellenarlo tanto en versión fría, como los wraps con pollo y verduras; atún, choclo y tomate. También se puede hacer una versión vegana con porotos negros y una salsa criolla, son muchas las variables. Hasta con estos crepes podés hacer la torre de panqueques ¡pero con más color!

Otra gran idea para aplicar con esta receta, es buscando para resolver los canelones caseros, estos crepes de espinaca le pueden dar un toque único a tus comidas. Tendrás que ponerte creativa para pensar un relleno, pero con la garantía que la receta ¡va a ser un éxito!

Las propiedades de la espinaca. Foto: Unsplash.

Los crepes se caracterizan por ser una masa suave y blanda, en esta oportunidad lo haremos versión salada; aunque esta versátil receta puede funcionar con un poco de mermelada y queso, así tambien hacerlo ¡en una versión dulce!

A la hora de trabajar con las espinacas es súper importante tomar el tiempo necesario para lavarlas muy bien y escurrirlas. Si tenés una centrifugadora de verduras ¡mejor! Posteriormente conviene preparar una olla con agua hirviendo y blanquearlas, es una cocción breve de cinco minutos para no perder su color, se corta la cocción en otro recipiente con agua fría y luego se escurren, para no añadirle líquido a la preparación.

Ingredientes para hacer unos ricos crepes de espinaca

Una receta fácil y colorida

2 huevos medianos

20 gramos de manteca derretida

100 gramos de espinacas cocidas

120 gramos de harina

Una pizca de sal, pimienta y nuez moscada

Una receta simple ¡y con mucho color! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a Paso para hacer estos crepes de espinaca

Una receta súper versátil