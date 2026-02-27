Melisa Bubica
Crepes de espinaca, una opción colorida para tus comidas
Crepes de espinaca, una opción colorida para tus comidas

Hoy haremos unos crepes de espinaca, que podrán ser una receta muy útil para rellenarlo tanto en versión fría, como los wraps con pollo y verduras; atún, choclo y tomate. También se puede hacer una versión vegana con porotos negros y una salsa criolla, son muchas las variables. Hasta con estos crepes podés hacer la torre de panqueques ¡pero con más color!

Otra gran idea para aplicar con esta receta, es buscando para resolver los canelones caseros, estos crepes de espinaca le pueden dar un toque único a tus comidas. Tendrás que ponerte creativa para pensar un relleno, pero con la garantía que la receta ¡va a ser un éxito!

Las propiedades de la espinaca. Foto: Unsplash.
Las propiedades de la espinaca.

Los crepes se caracterizan por ser una masa suave y blanda, en esta oportunidad lo haremos versión salada; aunque esta versátil receta puede funcionar con un poco de mermelada y queso, así tambien hacerlo ¡en una versión dulce!

A la hora de trabajar con las espinacas es súper importante tomar el tiempo necesario para lavarlas muy bien y escurrirlas. Si tenés una centrifugadora de verduras ¡mejor! Posteriormente conviene preparar una olla con agua hirviendo y blanquearlas, es una cocción breve de cinco minutos para no perder su color, se corta la cocción en otro recipiente con agua fría y luego se escurren, para no añadirle líquido a la preparación.

Ingredientes para hacer unos ricos crepes de espinaca

Una receta fácil y colorida

  • 2 huevos medianos
  • 20 gramos de manteca derretida
  • 100 gramos de espinacas cocidas
  • 120 gramos de harina
  • Una pizca de sal, pimienta y nuez moscada
Una receta simple ¡y con mucho color! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Paso a Paso para hacer estos crepes de espinaca

Una receta súper versátil

  1. Lavar muy bien las espinacas, reservarlas
  2. Preparar una olla con agua, una vez que esté hirviendo colocar las espinacas por 3 minutos y escurrir. Utilizar un colador para cortar la cocción y escurrirlas
  3. En una licuadora colocamos todos los ingredientes, cascamos los huevos, colocamos la manteca derretida, las espinaca cocidas y escurridas, condimentanmos
  4. Una vez que tenemos una masa lisa y homogénea preparamos una sartén antiadherente o panquequera con un poco de materia grasa. Nos ayudamos con un cucharón para que siempre sea la misma cantidad y cocinamos durante unos minutos y volteamos con la ayuda de una espátula
  5. Ahora queda decidir los ingredientes para rellenarlos ¡y buen provecho!