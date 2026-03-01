Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

Con más de diez años en la zona oeste, Bruce Grill Station es un referente de la comida americana, reconocido por sus platos, especialmente por sus famosas ribs. Ahora, el emprendimiento gastronómico sumó un nuevo local en Parque Leloir, rodeado de un pulmón verde y una dinámica urbana en constante evolución.

Bruce es un bar-restaurante de estilo americano y un punto de encuentro para disfrutar con amigos, en pareja o en familia, en un ambiente cálido y moderno. El local se distingue por los cuidados detalles que remontan a los clásicos steakhouse ubicados a la vera de las carreteras estadounidenses.

Las múltiples referencias estéticas invitan al comensal a viajar a través de los sentidos. La estructura básica es una casa de doble altura con techos a dos aguas y grandes vigas de madera. Alrededor del salón, cuelgan lámparas y carteles de hierro reciclado de estilo industrial, fácil de asociar con un desarmadero típico del país norteamericano.

Nuevo local de Bruce Grill Station en Parque Leloir. Foto: Prensa.

Cuánto cuesta un plato de ribs en Bruce Grill Station

Sin dudas, las ribs son una de las grandes especialidades de la casa. El plato incluye nueve costillitas de cerdo a las brasas, bañadas en una barbacoa dulce, acompañadas por papas rellenas y una fresca ensalada coleslaw, y tiene un valor de $40.000. Además, para quienes buscan cuidar el bolsillo, los lunes hay promoción 2x1 en este plato.

Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

Qué otras opciones hay

La propuesta gastronómica de Bruce ofrece una carta amplia y diversa, de inspiración americana contemporánea, donde las carnes a las brasas y al ahumador ocupan un rol protagónico.

Entre los principales se lucen cortes como ojo de bife, bife de chorizo marinado a las finas hierbas y bondiola —disponible en versiones a la cerveza o a la mostaza—, además de las ya emblemáticas ribs de cerdo “El Jefe”, que se sirven con salsa barbacoa casera, dulce o picante, y pueden pedirse con cocción ahumada.

Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

Las guarniciones acompañan con opciones típicas y contundentes, como papas rellenas, puré rústico, papas fritas y ensalada coleslaw. También destaca la línea especial de ahumados de cocción lenta: ribs y brisket de res ahumados durante varias horas, servidos tanto al plato como en formato sándwich, con combinaciones de quesos fundidos, compotas, vegetales asados y panes artesanales.

Otro de los pilares del menú son las hamburguesas smash, preparadas con un blend premium de roast beef y bife de chorizo, servidas en pan de papa y pensadas para un público que busca sabores intensos. La carta incluye variedades como la Jefe de Jefes, con doble carne, salchicha a la plancha, cheddar, panceta y pepinillos; la Triple Hulk, la Crispy de pollo frito, la American Chicken y opciones vegetarianas que amplían el abanico de elecciones, todas acompañadas por guarniciones clásicas.

Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

La carta suma además una sección de sushi, que convive armónicamente con la impronta grill del lugar y aporta una alternativa fresca y liviana. Se ofrecen rolls tradicionales y especiales, elaborados en el momento, ideales tanto para compartir como para quienes buscan una experiencia diferente dentro del mismo espacio, reforzando así el perfil versátil del restaurante.

Asimismo, la oferta se amplía aún más con su selección de pizza estilo italiana, pastas con salsas típicas estadounidenses, generosos sándwiches para todos los gustos y hasta ensaladas saludables.

Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

Pensado para recibir a todo tipo de público, Bruce Grill Station también dispone de un menú kids, con platos adaptados a los más chicos, que mantienen la calidad de la propuesta general en versiones más simples y amigables. Esto refuerza el espíritu familiar del lugar y lo posiciona como una posibilidad atractiva para salidas grupales y reuniones intergeneracionales.

El final dulce tiene un espacio propio dentro de la carta, con postres clásicos y opciones golosas que potencian la visita de principio a fin. Brownies, tortas, alternativas con helado y dulces caseros forman parte de esta sección, pensada tanto para cerrar una comida como para degustar en horarios de merienda, junto a la oferta de cafetería y pastelería.

Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

El apartado de bebidas merece un apartado destacado: la barra de Bruce Grill Station exhibe una cuidada selección de cócteles tradiciones y creaciones de autor, cervezas artesanales de elaboración propia, una extensa carta de vinos con más de 30 etiquetas entre tintos, blancos y espumantes, además de destilados premium y opciones sin alcohol.

Bruce Grill Station. Foto: Prensa.

Locales de Bruce Grill Station