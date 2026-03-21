Torta de ricota sin TACC. Foto: Jumbo a la Carta.

No es novedad que cada vez más personas buscan alternativas saludables para desayunar o merendar sin resignar sabor, por lo que la torta de ricota sin harina ni azúcar se posiciona como una opción ideal. Se trata de una versión liviana de un clásico, que permite disfrutar sin excesos y con ingredientes más amigables para el organismo.

A diferencia de la receta tradicional, esta preparación elimina la harina refinada y el azúcar, dos componentes que suelen elevar el aporte calórico. En su lugar, se utilizan opciones como harina de almendras o avena sin TACC y edulcorantes aptos para horno, lo que la convierte en una alternativa más equilibrada.

Receta de tarta de ricota saludable y sin TACC. Foto: El Gourmet.

Uno de los principales beneficios de esta receta es que es apta para personas con celiaquía o sensibilidad al gluten, siempre que se utilicen ingredientes certificados sin TACC. Además, al no contener azúcares refinados, ayuda a evitar picos de glucosa en sangre.

La ricota, ingrediente principal, aporta proteínas y calcio, además de brindar una textura suave y cremosa. Esto permite que la preparación mantenga su esencia, pero con un perfil nutricional más favorable.

Paso a paso: cómo hacer torta de ricota sin gluten ni azúcar en casa

Lista de ingredientes para la base

200 g de harina de almendras (o avena sin TACC)

2 cucharadas de aceite de coco o manteca derretida

1 huevo

1 pizca de sal

1 cucharadita de edulcorante

Lista de ingredientes para el relleno

500 g de ricota descremada

3 huevos

3 cucharadas de edulcorante apto para horno

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de limón (opcional)

Receta de torta de ricota saludable y sin TACC. Foto: El Gourmet.

Paso a paso para preparar la torta de ricota saludable y sin TACC

Preparar la base: En un bowl, mezclar la harina de almendras (o avena sin TACC) con la sal y el edulcorante. Integrar los líquidos: Agregar el huevo y el aceite de coco o manteca derretida, y mezclar hasta formar una masa maleable. Armar la base: Colocar la masa en un molde previamente aceitado y presionar con los dedos hasta cubrir toda la base. Pinchar con un tenedor. Prehornear: Llevar al horno moderado durante 8 a 10 minutos para que la base tome consistencia. Preparar el relleno: Batir los huevos con el edulcorante hasta integrar bien. Sumar los ingredientes principales: Incorporar la ricota, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, mezclando hasta lograr una preparación homogénea. Armar la tarta: Verter el relleno sobre la base precocida. Hornear: Cocinar en horno a 180 °C durante 35 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorada. Dejar enfriar: Retirar del horno, dejar enfriar antes de desmoldar y servir.

Esta receta demuestra que es posible adaptar clásicos de la cocina a versiones más saludables sin perder sabor. Ideal para la merienda o como postre, la torta de ricota sin harina ni azúcar se presenta como una alternativa práctica, nutritiva y fácil de preparar en casa.