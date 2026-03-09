Wok de vegetales. Foto: Freepik

Comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Muchas veces creemos que para llevar una alimentación equilibrada hace falta tiempo de sobra, pero la realidad es que con una buena organización semanal todo se vuelve más simple. Planificar el menú no solo ayuda a comer mejor, sino también a ahorrar dinero.

Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.

Menú semanal del lunes 23 de enero al domingo 1 de febrero

Lunes: Tarta de espinaca con base de papa o tapa común

Una alternativa saludable a la clásica tarta. En lugar de masa, se utiliza una base de papa que queda dorada y deliciosa, combinada con un relleno de espinaca suave y nutritivo. Ideal para una cena liviana y casera. VER RECETA.

Tarta de calabaza y espinaca en masa de pechuga de pollo. Foto captura Instagram @agusalda.nutri

Martes: Ensalada César y el truco para que las pechugas queden perfectas

Una opción fresca y liviana que nunca falla. La clásica ensalada César se combina con pechugas de pollo bien doradas y jugosas, siguiendo un simple truco para que queden tiernas y llenas de sabor. Ideal para una cena nutritiva y rápida. VER RECETA.

La Ensalada César, un clásico con todos los trucos ¡para comer delicioso! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Miercoles: Wrap de pollo o carne (la opción que más te guste)

Una opción rápida, liviana y muy versátil para la cena. Se puede preparar con pollo o carne, acompañado de verduras frescas y alguna salsa ligera, logrando una comida completa y fácil de hacer. Ideal para quienes buscan algo práctico sin resignar sabor. VER RECETA.

Si estás pensando en comer rico y que sea sano, los wraps de pollo ¡son la solución! Foto: Imagen creada con Gemini IA

Jueves: Pizza de pollo super proteíca

Una versión saludable de la clásica pizza, pero sin harinas. La base se prepara con pollo, lo que la convierte en una opción alta en proteínas e ideal para quienes buscan comer rico y liviano. Perfecta para una cena diferente sin salir de la rutina saludable. VER RECETA.

Pizza saludable de pollo súper proteica. Foto: Gemini IA.

Viernes: Hamburguesas de carne o vegetarianas caseras acompañada de ensalada

Una opción clásica y fácil de preparar para cerrar la semana. Las hamburguesas pueden ser de carne o vegetarianas y se acompañan con una ensalada fresca para lograr una comida equilibrada, sabrosa y casera. VER RECETA.

Sábado: Wok de vegetales con salsa de soja y fideos o arroz (lo que tengas)

Un plato rápido, sabroso y lleno de color. Los vegetales salteados al wok se combinan con fideos y un toque de salsa de soja, logrando una cena liviana y con mucho sabor. Ideal para quienes buscan algo simple pero diferente. VER RECETA.

Wok de vegetales. Foto: Freepik

Domingo: Merluza al horno con calabaza y batata al horno

Un plato simple, saludable y lleno de sabor para cerrar la semana. La merluza se cocina al horno junto con calabaza y batata, logrando una combinación nutritiva y reconfortante. Ideal para una cena liviana y casera.

Cómo armar un plato completo y nutritivo

La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:

Cómo armar un plato completo. Foto: Instagram @nutri.sm