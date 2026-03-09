Menú semanal con recetas saludables: qué cocinar del lunes 9 al domingo 15 de marzo, día por día
Organizar las comidas de la semana puede ser el primer paso para comer mejor sin caer en la rutina ni en opciones poco saludables. Con propuestas simples, equilibradas y llenas de sabor, este menú ofrece siete ideas prácticas para disfrutar platos caseros, nutritivos y fáciles de preparar todos los días.
Comer saludable no tiene por qué ser aburrido ni complicado. Muchas veces creemos que para llevar una alimentación equilibrada hace falta tiempo de sobra, pero la realidad es que con una buena organización semanal todo se vuelve más simple. Planificar el menú no solo ayuda a comer mejor, sino también a ahorrar dinero.
Un menú semanal con recetas saludables permite combinar de forma equilibrada proteínas, carbohidratos y verduras sin caer en la monotonía. La clave está en elegir preparaciones fáciles, con ingredientes accesibles y técnicas de cocción prácticas como el horno, la plancha o el vapor.
Menú semanal del lunes 23 de enero al domingo 1 de febrero
Lunes: Tarta de espinaca con base de papa o tapa común
Una alternativa saludable a la clásica tarta. En lugar de masa, se utiliza una base de papa que queda dorada y deliciosa, combinada con un relleno de espinaca suave y nutritivo. Ideal para una cena liviana y casera. VER RECETA.
Martes: Ensalada César y el truco para que las pechugas queden perfectas
Una opción fresca y liviana que nunca falla. La clásica ensalada César se combina con pechugas de pollo bien doradas y jugosas, siguiendo un simple truco para que queden tiernas y llenas de sabor. Ideal para una cena nutritiva y rápida. VER RECETA.
Miercoles: Wrap de pollo o carne (la opción que más te guste)
Una opción rápida, liviana y muy versátil para la cena. Se puede preparar con pollo o carne, acompañado de verduras frescas y alguna salsa ligera, logrando una comida completa y fácil de hacer. Ideal para quienes buscan algo práctico sin resignar sabor. VER RECETA.
Jueves: Pizza de pollo super proteíca
Una versión saludable de la clásica pizza, pero sin harinas. La base se prepara con pollo, lo que la convierte en una opción alta en proteínas e ideal para quienes buscan comer rico y liviano. Perfecta para una cena diferente sin salir de la rutina saludable. VER RECETA.
Viernes: Hamburguesas de carne o vegetarianas caseras acompañada de ensalada
Una opción clásica y fácil de preparar para cerrar la semana. Las hamburguesas pueden ser de carne o vegetarianas y se acompañan con una ensalada fresca para lograr una comida equilibrada, sabrosa y casera. VER RECETA.
Sábado: Wok de vegetales con salsa de soja y fideos o arroz (lo que tengas)
Un plato rápido, sabroso y lleno de color. Los vegetales salteados al wok se combinan con fideos y un toque de salsa de soja, logrando una cena liviana y con mucho sabor. Ideal para quienes buscan algo simple pero diferente. VER RECETA.
Domingo: Merluza al horno con calabaza y batata al horno
Un plato simple, saludable y lleno de sabor para cerrar la semana. La merluza se cocina al horno junto con calabaza y batata, logrando una combinación nutritiva y reconfortante. Ideal para una cena liviana y casera.
Cómo armar un plato completo y nutritivo
La nutricionista Sofía Martínez (@nutri.sm) nos enseña a armar un plato completo:
- ½ plato de vegetales: todos menos papa, choclo, batata y mandioca. Intenta incluir variedad de colores para obtener más vitaminas.
- ¼ plato de carbohidratos: papa, batata, choclo, mandioca, cereales (arroz integral, yamaní, pastas, masas) y legumbres.
- ¼ plato de proteínas: de origen animal (carne, pollo, pescado, cerdo, huevo) o vegetal (tofu, tempeh, seitán, soja texturizada, legumbres, levadura nutricional).
- Grasas saludables: palta, frutos secos, aceites vegetales, aceitunas.