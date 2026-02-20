Una receta exquisita e ideal para llevar de vianda al trabajo. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Si estás buscando una manera bien simple de comer sano, económico y resolverlo en minutos ¡anotá los detalles! Esta receta de wraps de pollo va a ser tu aliada este verano, y la vianda ideal para el trabajo o las actividades de los chicos.

Hoy pensamos una receta rica, fácil y económica; también una forma de resolver con pocos ingredientes una sabrosa comida fácil de transportar y con un ¡montón de variantes!

En esta oportunidad lo vamos a hacer de pollo, pero es válido elegir la proteína que prefieras (atún, cerdo o carne), y hasta probar versiones vegetarianas.

Tres ingredientes que no fallan

La idea del wrap de pollo es comer sano y variado, la combinación consta de: una proteína + ensalada o verdes (siempre conviene cortarlos finito para que sea más fácil comerlo) + una salsa o condimento, ¡y listo!

Si estás pensando en comer rico y que sea sano, los wraps de pollo ¡son la solución! Foto: Imagen creada con Gemini IA

A la hora de hacer las pechugas es importante calentar bien la plancha, y sazonar las piezas de pollo. Una vez doradas, lo mejor es cortarla en tiras o en cubos pequeños.

Para la masa de los wraps, puedes utilizar las tapas de empanadas y cocinarlas al horno o una sartén. Llevará pocos minutos, pero es importante que no queden crocantes porque no podremos darle forma al wrap.

Ahora te facilitaremos los detalles y cantidades para hacer esta gran receta de verano. Toma nota de los detalles para comer estos ¡ricos wraps de pollo!

Ingredientes para hacer los wraps de pollo para dos personas

4 masas para wraps

400 gramos de pechuga de pollo

80 gramos de lechuga

80 gramos de repollo

1 cucharada de mayonesa

1 cucharadita de mostaza

Sal, pimienta y limón a gusto

Recuerda condimentar las pechugas de pollo para que quede bien rico el wrap. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Intrucciones paso a paso para armar wraps de pollo

La solución a tus viandas para la oficina