Receta de wraps de pollo y verduras: cómo hacer en 15 minutos una vianda deliciosa para el trabajo o la escuela
Paso a paso de estos arrolladitos muy nutritivos que podés resolver con lo que tenés en casa.
Si estás buscando una manera bien simple de comer sano, económico y resolverlo en minutos ¡anotá los detalles! Esta receta de wraps de pollo va a ser tu aliada este verano, y la vianda ideal para el trabajo o las actividades de los chicos.
Hoy pensamos una receta rica, fácil y económica; también una forma de resolver con pocos ingredientes una sabrosa comida fácil de transportar y con un ¡montón de variantes!
En esta oportunidad lo vamos a hacer de pollo, pero es válido elegir la proteína que prefieras (atún, cerdo o carne), y hasta probar versiones vegetarianas.
Tres ingredientes que no fallan
La idea del wrap de pollo es comer sano y variado, la combinación consta de: una proteína + ensalada o verdes (siempre conviene cortarlos finito para que sea más fácil comerlo) + una salsa o condimento, ¡y listo!
A la hora de hacer las pechugas es importante calentar bien la plancha, y sazonar las piezas de pollo. Una vez doradas, lo mejor es cortarla en tiras o en cubos pequeños.
Para la masa de los wraps, puedes utilizar las tapas de empanadas y cocinarlas al horno o una sartén. Llevará pocos minutos, pero es importante que no queden crocantes porque no podremos darle forma al wrap.
Ahora te facilitaremos los detalles y cantidades para hacer esta gran receta de verano. Toma nota de los detalles para comer estos ¡ricos wraps de pollo!
Ingredientes para hacer los wraps de pollo para dos personas
- 4 masas para wraps
- 400 gramos de pechuga de pollo
- 80 gramos de lechuga
- 80 gramos de repollo
- 1 cucharada de mayonesa
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal, pimienta y limón a gusto
Intrucciones paso a paso para armar wraps de pollo
La solución a tus viandas para la oficina
- Lavamos las verduras que utilizaremos en los wraps. Colocamos un poco de agua y unas gotitas de vinagre. Escurrimos.
- Luego cortamos la lechuga y el repollo bien finito, reservamos en un recipiente.
- Preparamos el pollo, condimentamos con un poco de sal y pimienta, preparamos la plancha con un poco de aceite y cocinamos.
- Cortamos en tiras el pollo y reservamos.
- Preparamos la salsa para la ensalada, mezclamos en un recipiente las cantidades indicadas y mezclamos las verduras.
- Tomamos una masa, colocamos en línea las tiras de pollo y la ensalada. Enrollamos ¡y listo!