Melisa Bubica
viernes, 20 de febrero de 2026, 13:51
Una receta exquisita e ideal para llevar de vianda al trabajo.
Una receta exquisita e ideal para llevar de vianda al trabajo. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Si estás buscando una manera bien simple de comer sano, económico y resolverlo en minutos ¡anotá los detalles! Esta receta de wraps de pollo va a ser tu aliada este verano, y la vianda ideal para el trabajo o las actividades de los chicos.

Hoy pensamos una receta rica, fácil y económica; también una forma de resolver con pocos ingredientes una sabrosa comida fácil de transportar y con un ¡montón de variantes!

En esta oportunidad lo vamos a hacer de pollo, pero es válido elegir la proteína que prefieras (atún, cerdo o carne), y hasta probar versiones vegetarianas.

Tres ingredientes que no fallan

La idea del wrap de pollo es comer sano y variado, la combinación consta de: una proteína + ensalada o verdes (siempre conviene cortarlos finito para que sea más fácil comerlo) + una salsa o condimento, ¡y listo!

Si estás pensando en comer rico y que sea sano, los wraps de pollo ¡son la solución! Foto: Imagen creada con Gemini IA

A la hora de hacer las pechugas es importante calentar bien la plancha, y sazonar las piezas de pollo. Una vez doradas, lo mejor es cortarla en tiras o en cubos pequeños.

Para la masa de los wraps, puedes utilizar las tapas de empanadas y cocinarlas al horno o una sartén. Llevará pocos minutos, pero es importante que no queden crocantes porque no podremos darle forma al wrap.

Ahora te facilitaremos los detalles y cantidades para hacer esta gran receta de verano. Toma nota de los detalles para comer estos ¡ricos wraps de pollo!

Ingredientes para hacer los wraps de pollo para dos personas

  • 4 masas para wraps
  • 400 gramos de pechuga de pollo
  • 80 gramos de lechuga
  • 80 gramos de repollo
  • 1 cucharada de mayonesa
  • 1 cucharadita de mostaza
  • Sal, pimienta y limón a gusto
Recuerda condimentar las pechugas de pollo para que quede bien rico el wrap. Foto: Imagen creada con Gemini IA

Intrucciones paso a paso para armar wraps de pollo

La solución a tus viandas para la oficina

  1. Lavamos las verduras que utilizaremos en los wraps. Colocamos un poco de agua y unas gotitas de vinagre. Escurrimos.
  2. Luego cortamos la lechuga y el repollo bien finito, reservamos en un recipiente.
  3. Preparamos el pollo, condimentamos con un poco de sal y pimienta, preparamos la plancha con un poco de aceite y cocinamos.
  4. Cortamos en tiras el pollo y reservamos.
  5. Preparamos la salsa para la ensalada, mezclamos en un recipiente las cantidades indicadas y mezclamos las verduras.
  6. Tomamos una masa, colocamos en línea las tiras de pollo y la ensalada. Enrollamos ¡y listo!