Uñas para el Mundial 2026: los diseños inspirados en Argentina que son tendencia para alentar a la Scaloneta

Uñas mundialistas Foto: Pinterest

La cuenta regresiva para alentar a la Selección Argentina ya empezó y el próximo 11 de junio comenzará el Mundial 2026. Como siempre, el entusiasmo se traslada mucho más allá de las canchas y los looks mundialistas ya comienzan a asomarse. Son muchas las formas de vestir y alentar, pero esta vez, las uñas también se unen a la celebración con los colores celeste y blanco.

Argentina hará su debut el martes 16 de junio frente a Argelia, en un partido que se jugará a las 22 horas de nuestro país en el Kansas City Stadium. Y para aquellas que disfruta de los pequeños rituales, renovar la manicura inspirada en la Scaloneta podría traer algo de suerte.

Uñas mundialistas Foto: Pinterest

Las tendencias de nail art para este Mundial combinan creatividad, elegancia y mucha pasión futbolera. Lo mejor es que existen opciones para todos los estilos, desde las más discretas hasta las más fanáticas.

Empieza el mundial: uñas inspiradas en Argentina para alentar a la Selección

Efecto glitter y detalles dorados

Para quienes buscan una propuesta más glamorosa, los esmaltes con brillo son grandes aliados. El celeste combinado con glitter plateado o dorado logra un efecto festivo ideal para acompañar cada partido. Además, permite recrear el brillo de los trofeos, la pasión del futbol y sumar un guiño elegante al espíritu mundialista.

Uñas mundialistas Foto: Pinterest

Nail art inspirado en la camiseta argentina

Las líneas verticales celestes y blancas de la camiseta son una fuente inagotable de inspiración. Este diseño puede aplicarse en todas las uñas o reservarse para una sola como detalle protagonista. Algunas versiones incluyen además el sol de la bandera o pequeños toques dorados que aportan un acabado más sofisticado.

Uñas con estrellas: un homenaje a las tres copas

Las estrellas se convirtieron en uno de los símbolos más importantes de la Selección Argentina después de la conquista de Qatar 2022. Una idea sencilla consiste en realizar una base celeste o blanca y agregar pequeñas estrellas doradas o plateadas en una o dos uñas de cada mano. También pueden incorporarse tres estrellas destacadas para representar los títulos mundiales obtenidos por la Albiceleste.

Uñas mundialistas Foto: Pinterest

Minimalistas y elegantes: la tendencia que gana terreno

No todas las fanáticas del fútbol buscan diseños llamativos. Por eso, las uñas minimalistas también se posicionan entre las favoritas. Una pequeña estrella, una línea celeste muy fina o un detalle blanco sobre una base translúcida pueden ser suficientes para sumarse al clima del Mundial sin perder sofisticación.