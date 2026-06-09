Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Uñas para el Mundial 2026: los diseños inspirados en Argentina que son tendencia para alentar a la Scaloneta

Desde diseños con estrellas hasta la mismísima bandera de nuestro país, el nail art es el toque perfecto para sumarse al clima mundialista.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Uñas mundialistas
Uñas mundialistas Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La cuenta regresiva para alentar a la Selección Argentina ya empezó y el próximo 11 de junio comenzará el Mundial 2026. Como siempre, el entusiasmo se traslada mucho más allá de las canchas y los looks mundialistas ya comienzan a asomarse. Son muchas las formas de vestir y alentar, pero esta vez, las uñas también se unen a la celebración con los colores celeste y blanco.

Argentina hará su debut el martes 16 de junio frente a Argelia, en un partido que se jugará a las 22 horas de nuestro país en el Kansas City Stadium. Y para aquellas que disfruta de los pequeños rituales, renovar la manicura inspirada en la Scaloneta podría traer algo de suerte.

Uñas mundialistas
Uñas mundialistas Foto: Pinterest

Las tendencias de nail art para este Mundial combinan creatividad, elegancia y mucha pasión futbolera. Lo mejor es que existen opciones para todos los estilos, desde las más discretas hasta las más fanáticas.

Empieza el mundial: uñas inspiradas en Argentina para alentar a la Selección

Efecto glitter y detalles dorados

Para quienes buscan una propuesta más glamorosa, los esmaltes con brillo son grandes aliados. El celeste combinado con glitter plateado o dorado logra un efecto festivo ideal para acompañar cada partido. Además, permite recrear el brillo de los trofeos, la pasión del futbol y sumar un guiño elegante al espíritu mundialista.

Contenido Recomendado

Así es 7 a 0, el juego gratis y viral con el que podés ganar el Mundial con Messi, Maradona y Kempes

Así es 7 a 0, el juego gratis y viral con el que podés ganar el Mundial con Messi, Maradona y Kempes

La otra Selección Argentina del Mundial 2026:cómo conseguir las figuritas de especies nativas que lanzó una ONG

La otra Selección Argentina del Mundial 2026: cómo conseguir las figuritas de especies nativas que lanzó una ONG
Uñas mundialistas
Uñas mundialistas Foto: Pinterest

Nail art inspirado en la camiseta argentina

Las líneas verticales celestes y blancas de la camiseta son una fuente inagotable de inspiración. Este diseño puede aplicarse en todas las uñas o reservarse para una sola como detalle protagonista. Algunas versiones incluyen además el sol de la bandera o pequeños toques dorados que aportan un acabado más sofisticado.

Uñas con estrellas: un homenaje a las tres copas

Las estrellas se convirtieron en uno de los símbolos más importantes de la Selección Argentina después de la conquista de Qatar 2022. Una idea sencilla consiste en realizar una base celeste o blanca y agregar pequeñas estrellas doradas o plateadas en una o dos uñas de cada mano. También pueden incorporarse tres estrellas destacadas para representar los títulos mundiales obtenidos por la Albiceleste.

Uñas mundialistas
Uñas mundialistas Foto: Pinterest

Minimalistas y elegantes: la tendencia que gana terreno

No todas las fanáticas del fútbol buscan diseños llamativos. Por eso, las uñas minimalistas también se posicionan entre las favoritas. Una pequeña estrella, una línea celeste muy fina o un detalle blanco sobre una base translúcida pueden ser suficientes para sumarse al clima del Mundial sin perder sofisticación.

Mundial 2026TendenciaModa
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Lo último
También podría interesarte
Política

“Daga Atlántica”:Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

“Daga Atlántica”: Javier Milei viajará a Córdoba para presenciar ejercicios militares junto a tropas de Estados Unidos

Cristina Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos

Atención jubilados:qué se sabe del paro de médicos y odontólogos de PAMI en medio del conflicto por falta de pago

Argentina podría ser socio comercial del Reino Unido:el acuerdo que planta interrogantes por las Islas Malvinas

Economía

Según UNICEF, la pobreza infantil en Argentina cayó al 42,3% en 2025 y tocó el nivel más bajo desde 2018

Según UNICEF, la pobreza infantil en Argentina cayó al 42,3% en 2025 y tocó el nivel más bajo desde 2018

Becas Progresar de ANSES:de cuánto son los montos para el mes de junio y cómo saber si aprobaron la inscripción

Privatización de Intercargo:el Gobierno volvió a extender los plazos de la licitación para la venta y sumó nuevas condiciones al proceso

Chau al Ahora 12 y Precios Cuidados:los detalles de las normas de comercio que derogó el Gobierno

Internacionales

Según Trump, el acuerdo con Irán está en su “fase final”, pero Israel intensifica sus ataques en el Líbano

Según Trump, el acuerdo con Irán está en su “fase final”, pero Israel intensifica sus ataques en el Líbano

Elecciones en Perú:Roberto Sánchez mantiene una ajustada ventaja sobre Keiko Fujimori con más del 95% de las actas contabilizadas

“Con ellos no está planteado nada”:la tajante negativa del Gobierno de Venezuela para dialogar con la oposición

Tensión en las Finales de la NBA:Donald Trump apareció en la pantalla gigante y fue abucheado en el Madison Square Garden