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Privatización del Belgrano Cargas: el Gobierno analiza los pliegos y busca adjudicarlo antes de 2027

El Ejecutivo acelera el proceso para que los operadores privados presenten ofertas para quedarse con las distintas unidades de negocio de la red ferroviaria. Todos los detalles, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Belgrano Cargas.
Belgrano Cargas. Foto: NA.
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El Gobierno acelera el proceso de privatización del Belgrano Cargas, con la publicación de pliegos, con la idea de cerrar el caso antes del 2027.

Desde la Casa Rosada aseguran que la licitación quedó en la etapa final de revisión y que su publicación permitirá abrir formalmente la instancia de presentación de ofertas.

Se trata de uno de los últimos expedientes que faltan dentro del primer tramo de privatizaciones y concesiones, aprobadas por el Congreso en la Ley Bases, durante el primer año de mandato de Javier Milei, allá por el 2024.

Belgrano Cargas. Foto: NA.

El Ejecutivo espera llegar al año electoral con la mayor cantidad posible de empresas, servicios y activos estatales bajo administración privada o en el peor de los casos, en un manejo mixto.

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Licitación del Belgrano Cargas

La licitación del Belgrano Cargas apunta a transferir al sector privado la operación ferroviaria de cargas, con un esquema dividido por líneas y unidades de negocio.

La Casa Rosada prevé habilitar ofertas independientes para infraestructura, operación ferroviaria y talleres.

Avanza la privatización de Belgrano Cargas. Foto: Instagram @trenesargcargas
Avanza la privatización de Belgrano Cargas. Foto: Instagram @trenesargcargas

La intención oficial es evitar un único paquete cerrado y permitir que distintos operadores compitan por partes del sistema.

El esquema también busca abrir la posibilidad de que una empresa participe solo en una de las unidades de negocio o que presente una propuesta integrada si quiere operar más de un tramo.

De esta forma, se busca ampliar la competencia y atraer interesados con perfiles distintos: operadores ferroviarios, empresas logísticas, usuarios intensivos de carga, compañías vinculadas a infraestructura y grupos con experiencia en mantenimiento.

Locomotoras para el Belgrano Cargas
Locomotoras para el Belgrano Cargas

¿Qué es el Belgrano Cargas?

El Belgrano Cargas y Logística es la principal red ferroviaria de cargas del país a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

Transporta granos, insumos industriales y otras mercaderías desde economías regionales hacia puertos y centros de consumo. También tiene bajo su órbita infraestructura ferroviaria, material rodante y talleres.

Detalles de la operación

La red a privatizar comprende 7.594 kilómetros operativos a través de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que recorren 16 provincias y conectan con cinco pasos internacionales (Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay).

Belgrano Cargas. Foto: NA.

El Gobierno calcula una inversión de 755 millones de dólares, compuesta por 420 millones para la línea San Martín, 260 millones para la Belgrano y 75 millones para la Urquiza, con un límite de financiamiento de 435 millones de dólares para el conjunto del proyecto.

Una vez cerrado el plazo habrá un mes para evaluar las propuestas y otros 30 días para efectuar la firma del contrato.

Belgrano CargasPrivatizaciónGobierno
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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