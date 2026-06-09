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El PJ Nacional, partidos aliados y organizaciones sociales convocan a un masivo banderazo por “Cristina libre” en Parque Lezama

Tras una reunión en la sede partidaria, dirigentes del peronismo y el kirchnerismo resolvieron movilizarse el próximo 20 de junio al cumplirse un año de la prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner.

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Reunión en la sede del PJ nacional.
Reunión en la sede del PJ nacional. Foto: PJ
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Tras una reunión en la sede partidaria, dirigentes del peronismo y el kirchnerismo resolvieron movilizarse el próximo 20 de junio al cumplirse un año de la prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner. En una reunión realizada en la sede del Partido Justicialista Nacional de la que participaron autoridades del partido, intendentes, diputados y senadores nacionales, junto a referentes de más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales, se resolvió convocar a un “Banderazo por Cristina libre y contra la proscripción”.

Este miércoles 10 de junio se cumple un año de la condena contra Cristina Kirchner y el 18 se cumplirá un año de la masiva convocatoria a Plaza de Mayo que se realizó luego de que se confirmara la prisión domiciliaria que hoy cumple en San José 1111.

Reunión en la sede del PJ nacional
Reunión en la sede del PJ nacional. Foto: PJ

Los participantes del encuentro repasaron las actividades que se realizarán este miércoles en todo el país y en San José 1111. La conferencia de prensa de los dos bloques legislativos del peronismo se llevará a cabo a las 13 en el Senado de la Nación.

Reunión en la sede del PJ nacional
Reunión en la sede del PJ nacional. Foto: PJ

Además, también se destacó el festival “Cristina libre” que se hará el sábado 13 en la ex ESMA. Sumado a eso, se comprometieron activamente con la movilización convocada para el 20 de junio (Día de la Bandera) en Parque Lezama.

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