Elecciones en Perú: Roberto Sánchez mantiene una ajustada ventaja sobre Keiko Fujimori con más del 95% de las actas contabilizadas

EL ajustado escrutinio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Foto: BBC

La segunda vuelta presidencial en Perú continúa desarrollándose en un escenario de máxima incertidumbre. A medida que avanza el escrutinio oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la diferencia entre los candidatos Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se mantiene extremadamente ajustada, mientras el lento conteo de los votos emitidos en el extranjero mantiene abierta la disputa por la Presidencia.

Según la última actualización difundida por la ONPE este martes 9 de junio de 2026 a las 07:06 de la mañana, el organismo electoral alcanzó el 95,698% de actas contabilizadas sobre un total de 92.766 mesas de votación habilitadas para estos comicios.

El candidato izquierdista Roberto Sánchez y la candidata derechista Keiko Fujimori posan durante el debate presidencial celebrado el 31 de mayo. Foto: EFE

Hasta el momento, 88.775 actas ya fueron procesadas oficialmente, mientras que otras 1.529 fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su revisión. Además, 2.462 actas permanecen pendientes de contabilización. En total, todavía quedan 3.991 actas por incorporarse al resultado definitivo, una cifra suficiente para mantener la incertidumbre debido al estrecho margen entre ambos postulantes.

El conteo de las mesas: la exigua diferencia que le saca de ventaja Roberto Sánchez a Keiko Fujimori

Con el avance actual del conteo, Roberto Helbert Sánchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, lidera la elección con 8.901.957 votos, equivalentes al 50,074% de los votos válidos. Su rival, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, representante de Fuerza Popular, suma 8.875.613 votos, lo que representa el 49,926% de los sufragios válidamente emitidos.

Roberto Sánchez lidera las elecciones en Perú por un exiguo margen. Foto: REUTERS

La diferencia entre ambos candidatos es de apenas 26.344 votos, equivalente a 0,148 puntos porcentuales, una distancia que continúa reduciéndose conforme se incorporan nuevas actas, especialmente aquellas provenientes del exterior, donde el fujimorismo suele obtener un respaldo superior al promedio nacional.

El sistema electoral peruano establece que el único resultado con validez jurídica es el emitido por la ONPE una vez concluido el procesamiento de todas las actas y resueltas las observaciones presentadas ante los organismos electorales correspondientes.

En paralelo, los votos en blanco alcanzan los 114.446 sufragios, representando el 0,602% de los votos emitidos. Los votos nulos, en tanto, suman 1.130.882, equivalentes al 5,945% del total.

Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, expresidente de Perú.

La definición presidencial sigue abierta y podría prolongarse durante varios días más. Mientras los equipos de campaña de ambos candidatos monitorean cada actualización del escrutinio, millones de peruanos permanecen atentos a un conteo que podría convertirse en uno de los más ajustados de la historia reciente del país. El resultado final dependerá de las últimas actas pendientes y de las decisiones que adopten las autoridades electorales sobre los votos observados.