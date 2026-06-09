Puente de la Bioceánica: la unión de los extremos de Paraguay y Brasil ya tiene fecha y marcará un hito para Sudamérica

La construcción del Puente de la Bioceánica que unirá cuatro países de Sudámerica. Foto: ABC

La cuenta regresiva está en marcha. A mitad de junio de 2026, se concretará uno de los momentos más esperados de la infraestructura regional: la unión física de los extremos paraguayo y brasileño del Puente de la Bioceánica, una obra estratégica que conectará definitivamente a Paraguay, a través del Chaco, con el estado de Mato Grosso do Sul, en Brasil.

El acontecimiento representa mucho más que un avance constructivo. Se trata de un paso clave para la consolidación del Corredor Bioceánico, el proyecto de integración que busca unir los océanos Atlántico y Pacífico mediante una red vial que atraviesa Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, facilitando el comercio y reduciendo costos logísticos para las exportaciones sudamericanas.

Puente de la Bioceánica: cuándo se unirán los extremos de la obra

La unión de los extremos del puente está prevista para realizarse entre el 16 y 22 de junio, culminando una de las etapas más complejas de la construcción iniciada en 2022 durante el gobierno del entonces presidente paraguayo Mario Abdo Benítez.

La unión de los extremos del Puente de la Bioceánica está prevista para realizarse entre el 16 y 22 de junio. Foto: ABC

La obra es financiada por la Itaipú Binacional, margen paraguaya, con una inversión inicial de G. 616.836.755.744. Los trabajos están a cargo del Consorcio Binacional PY-BRA, integrado por Tecnoedil Constructora S.A., Cidade Ltda. y Paulitec Construções.

Aunque el encuentro de las estructuras marcará un hito histórico, los trabajos complementarios continuarán hasta septiembre, cuando se prevé la finalización total del proyecto. Una vez concluido, el puente conectará las ciudades de Carmelo Peralta (Paraguay), y Puerto Murtinho (Brasil).

El primer puente inteligente de Paraguay y un orgullo de la ingeniería nacional

La estructura se destaca no solo por su magnitud, sino también por la tecnología incorporada. Según explicó el ingeniero René Gómez, responsable principal de la construcción, alrededor del 90% de la mano de obra corresponde a obreros y profesionales paraguayos, mientras que el resto está integrado por técnicos y especialistas extranjeros que colaboran de manera remota.

Alrededor del 90% de la mano de obra del puente inteligente corresponde a obreros y profesionales paraguayos. Foto: MOPC.py

El Puente de la Bioceánica es considerado el primer puente inteligente construido en Paraguay. Cuenta con sistemas de monitoreo permanente mediante sensores instalados en los tableros y en sus 168 tirantes, capaces de generar información en tiempo real sobre cualquier situación que pueda afectar la seguridad estructural de la obra.

Esta innovación tecnológica permitirá un control constante del comportamiento de la infraestructura y facilitará la detección temprana de posibles inconvenientes, alineándose con los estándares más avanzados de la ingeniería internacional.

Corredor Bioceánico: el impacto económico que esperan Paraguay, Argentina, Brasil y Chile

El puente forma parte del Corredor Bioceánico, una red vial de aproximadamente 2.000 kilómetros que conecta los países de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile con los puertos del océano Pacífico. En territorio paraguayo, el corredor atraviesa más de 600 kilómetros desde Carmelo Peralta, en el departamento de Alto Paraguay, hasta Pozo Hondo, en Boquerón, sobre la frontera con la Argentina.

El principal objetivo de esta infraestructura es fortalecer la competitividad regional mediante una salida más eficiente hacia los mercados asiáticos. Las estimaciones indican que el nuevo corredor permitirá reducir cerca de 8.000 kilómetros respecto de las rutas comerciales que actualmente utilizan puertos ubicados sobre el Atlántico.

El principal objetivo es fortalecer la competitividad regional con una salida eficiente hacia los mercados asiáticos. Foto: MOPC.py

Sin embargo, especialistas señalan que el desarrollo económico pleno dependerá también de la construcción de infraestructura complementaria. En particular, el departamento de Alto Paraguay continúa enfrentando serias dificultades de conectividad debido al deterioro de sus caminos y a los frecuentes aislamientos que se producen durante las temporadas de lluvias.

La situación adquiere especial relevancia por el potencial productivo de la región. Alto Paraguay concentra cerca de dos millones de cabezas de ganado vacuno y alrededor del 30% de esa producción tiene como destino los mercados internacionales, convirtiéndose en una importante fuente de generación de divisas para el país.

De esta manera, con la inminente unión de sus extremos, el Puente de la Bioceánica se perfila como una de las obras de infraestructura más trascendentes de las últimas décadas en Sudamérica. Más allá de su valor ingenieril, simboliza la apuesta regional por una mayor integración comercial, física, y logística en un escenario global cada vez más competitivo.