Chau al mal olor: la guía definitiva para lavar la ropa en días de humedad y lograr que se seque más rápido

Con los días fríos, húmedos y lluviosos del invierno, suele llegar un problema muy común: la ropa tarda demasiado en secarse, tanto, que algunas prendas pueden llegar a permanecer húmedas durante varios días, acumulando olor a encierro e incluso favoreciendo la aparición de hongos y bacterias.

Sin embargo, existen algunos trucos prácticos que ayudan a reducir significativamente los tiempos de secado sin necesidad de recurrir a secadoras eléctricas. Desde mejorar el centrifugado hasta aprovechar la circulación del aire dentro del hogar, estas recomendaciones pueden marcar la diferencia.

Secar ropa en días de lluvia. Foto: Freepik IA.

Centrifugado extra con toalla: cuál el secreto para que la ropa salga prácticamente seca del lavarropas

Uno de los métodos más efectivos para eliminar el exceso de agua consiste en realizar un centrifugado adicional una vez finalizado el ciclo de lavado habitual.

Para potenciar el resultado, los especialistas recomiendan colocar una toalla seca dentro del tambor junto con la ropa húmeda antes de iniciar el nuevo centrifugado. La toalla absorbe parte de la humedad liberada por las prendas y permite que estas salgan mucho más secas que de costumbre. Este sencillo truco reduce considerablemente el tiempo que la ropa necesita permanecer en el tender y ayuda a evitar la acumulación de olor a humedad.

Lavarropas

Uso de ventilación: cuál es el electrodoméstico que es más efectivo que la calefacción para secar la ropa

Muchas personas recurren a estufas o calefactores para intentar secar la ropa más rápido, pero existe una alternativa más eficiente: el ventilador. Aunque pueda parecer contradictorio, el movimiento constante del aire favorece la evaporación del agua acumulada en las fibras textiles.

Por eso, colocar el tender debajo o cerca de un ventilador suele ofrecer mejores resultados que exponer las prendas directamente al calor. Además de acelerar el secado, este método reduce el riesgo de que la ropa adquiera olor a humedad por permanecer demasiado tiempo mojada.

Cómo usar el aire acondicionado en modo deshumidificador o “dry” para acelerar el proceso

Otra herramienta muy útil durante los días lluviosos es el aire acondicionado en modo deshumidificador, generalmente identificado como “dry”. Esta función no está diseñada para enfriar el ambiente, sino para eliminar el exceso de humedad presente en el aire.

Al reducir la humedad ambiental, se crea un entorno más favorable para que el agua contenida en las prendas se evapore con mayor rapidez. Para obtener mejores resultados, se recomienda colocar el tender en la misma habitación donde funciona el equipo y mantener puertas y ventanas cerradas mientras el aparato está encendido.

El aire acondicionado en dry ayuda a secar la ropa Foto: La Casa del Electrodoméstico

Espaciado y rotación: cuál es la forma correcta de colgar las prendas en el tender

Otra de las formas claves para acelerar el secado es la distribución de la ropa en el tender, ya que pueden absorber la humedad entre prendas. En este sentido, uno de los errores más frecuentes es colgar las prendas demasiado juntas. Cuando esto ocurre, el aire no puede circular correctamente entre las telas y la humedad queda atrapada durante más tiempo.

Por eso, es importante dejar algunos centímetros de separación entre cada prenda. Además, se aconseja darles la vuelta o cambiar su posición después de unas horas para exponer las zonas más húmedas al aire y favorecer una evaporación uniforme

Tender vertical. Foto: You Phone Store.

Ventilación cruzada: cómo funciona el truco de ubicar el tender entre dos ventanas

La ventilación cruzada es una de las técnicas más eficaces para secar ropa dentro de casa sin necesidad de utilizar aparatos eléctricos.

Consiste en ubicar el tender en un punto donde el aire pueda circular de manera constante, por ejemplo entre dos ventanas abiertas o cerca de una puerta y una ventana enfrentadas. Esta corriente natural ayuda a renovar el aire húmedo que rodea las prendas y acelera la evaporación.

Incluso en días nublados o con lluvia, aprovechar cualquier flujo de aire disponible puede reducir notablemente los tiempos de secado y evitar que la ropa adquiera ese característico olor a humedad que resulta tan difícil de eliminar.