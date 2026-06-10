La nueva polémica de Bonnie Blue: realizó un baby shower sexual con 112 hombres y provocó una lluvia de críticas

Bonnie Blue realizó un baby shower sexual con 112 hombres y provocó una lluvia de críticas. Foto: Instagram @bonnieblue

La influencer británica Bonnie Blue, de 27 años y una de las figuras más controvertidas del universo de los contenidos para adultos, volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras realizar un particular baby shower que transformó en un evento sexual colectivo. La celebración tuvo lugar el sábado 6 de junio y según informó la propia creadora de contenido, reunió a 112 asistentes durante seis horas.

Blue, cuyo nombre real es Tia Billinger, había anticipado semanas antes que planeaba convertir la tradicional fiesta previa al nacimiento de su hijo en una experiencia que mezclaría actividades típicas de este tipo de encuentros con propuestas de carácter sexual. Lejos de ocultar sus intenciones, describió públicamente el concepto en distintas entrevistas.

“Tengo un baby shower el próximo sábado y estoy invitando al público a convertir mi baby shower en un golden shower”, declaró la influencer durante una entrevista concedida el 30 de mayo a la emisora británica LBC.

Bonnie Blue realizó un baby shower sexual con 112 hombres y provocó una lluvia de críticas

Según explicó, la jornada incluiría juegos tradicionales asociados a los baby showers, como actividades con pañales, peluches y degustaciones de comida para bebés, combinados con dinámicas de naturaleza sexual. “Será una mezcla de los juegos tradicionales, como probar comida de bebé, quizá mezclada con otros fluidos”, indicó.

El término “golden shower” hace referencia a una práctica sexual vinculada al uso de orina. Durante la entrevista, la conductora Shelagh Fogarty manifestó su incomodidad con la propuesta y cuestionó si resultaba apropiada para una mujer embarazada.

“Sí. De nuevo, es mi cuerpo. Esto es lo que elijo”, respondió Blue. Cuando la periodista le preguntó si una iniciativa de este tipo podía resultar denigrante para su futuro hijo, la influencer rechazó esa interpretación. “No, pero es complicado porque no quiero sexualizar al bebé”, afirmó.

Bonnie Blue realizó un polémico baby shower con más de 100 asistentes

En declaraciones posteriores recogidas por Us Weekly, la exestrella de OnlyFans reconoció que la idea le parecía “asquerosa” incluso para sus propios estándares y admitió que era una propuesta que normalmente la habría hecho “retroceder unos años”. Sin embargo, sostuvo que eso no modificó su decisión de llevarla adelante.

El baby shower sexual de Bonnie Blue tuvo lugar el sábado 6 de junio y reunió a más de 112 hombres. Foto: Instagram @bonnieblue

Tras la celebración, Bonnie Blue comenzó a compartir fotografías y videos en sus redes sociales para demostrar que el evento se había realizado tal como lo había anunciado. De acuerdo con un reporte publicado por The Tab, una de las imágenes la muestra con la ropa completamente mojada junto al mensaje “gracias por venir a mi baby shower”, acompañado por un juego de palabras en inglés relacionado con la temática del encuentro.

Según la información que trascendió, los participantes ingresaron en grupos reducidos de entre cinco y diez personas a lo largo de toda la jornada. Además, se espera que en los próximos días la influencer continúe difundiendo nuevo material audiovisual del evento a través de sus plataformas.

El embarazo de Bonnie Blue sigue generando dudas y controversias

La controversia en torno a Bonnie Blue no comenzó con este baby shower. En febrero de 2026, la creadora de contenido anunció que estaba embarazada, una noticia que rápidamente generó escepticismo entre sus seguidores y detractores.

La influencer aseguró haber quedado embarazada después de mantener relaciones sexuales sin protección con 400 hombres como parte de una supuesta “misión de reproducción”, una iniciativa viral que generó repercusión internacional.

Bonnie Blue quedó embarazada tras mantener relaciones sexuales sin protección con 400 hombres. Foto: Instagram @bonnieblue

Las dudas sobre la autenticidad del embarazo crecieron aún más cuando, a finales de marzo, la propia Blue afirmó que había engañado al público utilizando una barriga de silicona y que toda la situación formaba parte de una estrategia de “rage bait”, diseñada para provocar indignación y maximizar el debate en redes sociales.

Sin embargo, apenas dos meses después volvió a sorprender al aparecer públicamente con un embarazo que muchos consideraron genuino, reavivando las especulaciones sobre qué parte de su relato era verdadera y cuál formaba parte de una campaña de marketing personal.