Histórico: qué ciudad de la provincia de Buenos Aires albergará el foro global de pesca más importante de Sudamérica en 2027

La ciudad bonaerense que será sede de un foro global sobre pesca y tecnología en 2027. Foto: argentina.gob.ar

La ciudad de Mar del Plata fue confirmada como sede del encuentro anual del Grupo de Trabajo sobre Tecnología en Artes de Pesca y Comportamiento de Peces (WGFTFB, por sus siglas en inglés), que se realizará en mayo de 2027 y reunirá a más de 100 especialistas de todo el mundo. La designación, anunciada por el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), representa un hecho sin precedentes: será la primera vez que este prestigioso foro científico tenga lugar en Sudamérica.

Mar del Plata, elegida como sede internacional por primera vez en la región

La decisión se concretó durante la última reunión del WGFTFB, que se llevó a cabo entre el 11 y 15 de mayo en la ciudad de Cairns (Australia). El evento, organizado de manera conjunta por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), convocó a investigadores y especialistas de diversos países con el objetivo de intercambiar avances en tecnología pesquera y sostenibilidad.

La elección de Mar del Plata se concretó en la última reunión del WGFTFB, que se llevó en la ciudad de Cairns, Australia. Foto: argentina.gob.ar

En ese marco, un investigador del Programa de Investigación de Artes de Pesca y Métodos de Captura del INIDEP tuvo una participación destacada con dos presentaciones orales. La primera, titulada “Desarrollo teórico de una red de arrastre de fondo de gran abertura vertical con reducción de la interacción con el lecho marino”, expuso un innovador diseño orientado a mejorar la eficiencia de las operaciones pesqueras, al tiempo que reduce el impacto ambiental sobre el fondo marino.

Innovación pesquera y sostenibilidad: los ejes del encuentro global de INIDEP

La segunda intervención del INIDEP fue clave para el resultado final. Bajo el título “Propuesta del INIDEP como sede para el encuentro anual del ICES/FAO WGFTFB”, se formalizó la candidatura de Mar del Plata como ciudad anfitriona para 2027. La iniciativa recibió el respaldo de la comunidad científica internacional y fue finalmente aprobada.

La candidatura de Mar del Plata recibió el respaldo de la comunidad científica internacional y fue aprobada. Foto: argentina.gob.ar

El WGFTFB se posiciona como uno de los espacios más relevantes a nivel mundial en materia de innovación tecnológica aplicada a la pesca. Entre los temas que se abordan se destacan la reducción del consumo de combustible en las flotas, la disminución de la captura incidental de especies no objetivo y la mitigación del impacto del arrastre sobre los ecosistemas marinos. Además, es el único grupo de trabajo del ICES que cuenta con la participación activa de la FAO.

Reconocimiento al INIDEP y posicionamiento estratégico de Argentina

Para el INIDEP, la elección como sede implica un reconocimiento a décadas de trabajo científico y desarrollo tecnológico en el sector pesquero. Al mismo tiempo, abre una oportunidad clave para fortalecer vínculos internacionales, generar nuevos proyectos de cooperación y posicionar a la Argentina como un actor relevante en la discusión global sobre sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos marinos.

La elección de Mar del Plata implica un reconocimiento a décadas de trabajo científico y desarrollo tecnológico. Foto: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El evento contará también con el respaldo del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), lo que evidencia una articulación institucional orientada a consolidar a Mar del Plata como sede de eventos de alto impacto internacional. La llegada de especialistas potenciará tanto el intercambio académico como la actividad turística y económica local.

El ICES, fundado en 1902 en Copenhague, es la organización científica internacional más antigua dedicada al estudio de los océanos, mientras que la FAO promueve políticas globales para garantizar la seguridad alimentaria y el uso responsable de los recursos pesqueros.

La designación de Mar del Plata como anfitriona del WGFTFB 2027 no solo marca un hito para la ciencia argentina, sino que proyecta al país como referente regional en innovación y desarrollo sostenible en el ámbito pesquero.