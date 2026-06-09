Diego Santilli convocó a los gobernadores de Neuquén y Catamarca para sumar votos pensando en la eliminación de las PASO

El ministro del Interior dijo presente en la reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Noticias Argentinas

El ministro del Interior, Diego Santilli, convocó una serie de reuniones claves en la Casa Rosada con los gobernadores de Neuquén y Catamarca para sumar votos a favor de la reforma electoral. El oficialismo busca los consensos necesarios para eliminar las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en el Congreso. En paralelo, la jefa del bloque en el Senado, Patricia Bullrich, armó un encuentro aparte con las bancadas aliadas para destrabar el proyecto.

El funcionario nacional abrió la jornada en su despacho con un encuentro con el gobernador neuquino, Rolando Figueroa. Los dos dirigentes repasaron los temas principales de la relación entre la Nación y la provincia y los voceros de la Casa Rosada confirmaron a TN que “repasaron los principales temas de la agenda común entre la Nación y la provincia”.

El ministro del Interior y el gobernador de Neuquén se reunieron en Casa Rosada. Foto: Ministerio del Interior

El mandatario de Neuquén aprovechó la charla para reclamar obras y fondos para su territorio local. Santilli midió la predisposición de Figueroa para apoyar los cambios en las votaciones que impulsa el presidente, y por este motivo, los funcionarios analizaron también las alianzas políticas que La Libertad Avanza teje en Neuquén para las próximas elecciones de 2027.

Santilli recibirá a las 19 de este martes 9 al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Este cara a cara representará el tercer encuentro entre ambos dirigentes en los últimos quince días, teniendo en cuenta que ya compartieron actividades en el Congreso Maizar y en la reunión de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones.

El ministro del Interior reiteró que el sistema actual de votación genera un gasto innecesario para las arcas del Estado y defendió la postura oficial de borrar del calendario las elecciones primarias dado que “le cuestan a los argentinos hasta US$250 millones”.

Diego Santilli. Foto: NA

La eliminación definitiva de las elecciones primarias genera fuertes rechazos entre los partidos aliados de la Casa Rosada: la mesa chica del oficialismo aceptó revisar la redacción original de la ley para destrabar el debate legislativo, motivo por el cual los asesores del Gobierno estudian un proyecto de la Unión Cívica Radical para que las PASO sean optativas.

Por su parte, Patricia Bullrich citó a las 18 de este martes a los jefes de los bloques dialoguistas en el Congreso a los fines de coordinar una estrategia común que permita apurar el tratamiento de la reforma. De esta manera, los senadores intentarán acercar posiciones para superar el freno legislativo.

El Gobierno trabaja en cambios para el proyecto de reforma electoral: ¿qué plantea para las PASO?

El proyecto plantea la eliminación definitiva de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el cual desde el Ejecutivo afirman que se trata de “un experimento fallido que intentó impulsar la falsa dicotomía de ‘internas abiertas’, que solo en 2023 le costaron a los argentinos $45.000 millones y no sirvieron para dirimir ninguna interna relevante”.

Además, el proyecto eleva los pisos de afiliación para registrar un partido y los pisos de votos para mantener la personería. Según el Gobierno, esta medida tiene como fin “terminar con el régimen de los ‘sellos de goma’, que hacen de cada elección un negocio”. También se incorpora la afiliación digital, a fin de modernizar el trámite.

Elecciones PASO 2023. Foto: NA.

En tanto, la reforma propone la eliminación total del régimen de espacios cedidos, el cual “obliga a los medios a entregar espacios de aire para propaganda partidaria gratuita, un subsidio mediático escondido que los argentinos nunca votaron en ningún presupuesto”. El proyecto también permite que personas y empresas aporten de manera regulada, transparente y trazable a las campañas políticas, sumando la opción de que los partidos que quieran renunciar completamente al aporte estatal y financiarse íntegramente con aportes voluntarios puedan hacerlo.

Además, se incorpora la Ficha Limpia, por la cual las personas condenadas en segunda instancia por delitos dolosos no podrán presentarse a elecciones ni ocupar cargos en la Administración Pública.