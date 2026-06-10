Estados Unidos lanzó ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero cerca del estrecho de Ormuz

Marines de Estados Unidos en ofensiva sobre Irán. Foto: @CENTCOM

Estados Unidos lanzó una serie de ataques contra Irán en represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz, informó el Comando Central.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní del lunes.

“Las fuerzas del Comando Central de EE.UU. (Centcom) comenzaron a lanzar ataques de autodefensa contra Irán en respuesta al derribo del lunes de un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU.”, explicó en un comunicado.

El Centcom agregó que “la misión es una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”, pero no detalló cuáles fueron los objetivos atacados.

El helicóptero, atacado supuestamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Trump anunció represalias por el derribo del Apache: “Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, advirtió en su red Truth Social.

Estos hechos ocurren en medio de los nuevos enfrentamientos en la región, donde Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que llevó a Trump a exigir el lunes el fin “inmediato” de los disparos, también por parte de su aliado israelí.

El presidente estadounidense dijo que podría alcanzar un acuerdo con Irán en “dos o tres días”, el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

El ataque que generó la reacción norteamericana

Un helicóptero militar con dos soldados estadounidenses cayó cerca de la costa de Omán, donde ambos sobrevivieron, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Helicóptero de ataque AH-64D Apache de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache a las 19:33 horas del este de Estados Unidos (23:33) del lunes tras la caída de la aeronave, que patrullaba aguas regionales, reveló ahora el Centcom, en un comunicado.

“Los soldados fueron rescatados a salvo en unas dos horas y están en condición estable. La causa del incidente está bajo investigación”, agregó el organismo militar en la nota informativa de tres párrafos.