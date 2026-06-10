La industria y la construcción volvieron a caer en abril 2026: cuáles fueron los sectores más afectados

Construcción en Argentina. Foto: NA

Las mediciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmaron un nuevo retroceso en los niveles de actividad de las fábricas y los obradores durante el mes de abril de 2026. Ambos sectores productivos sufrieron una idéntica caída interanual del 2,8% en comparación con el mismo período del 2025, por lo que la recesión consolidó su impacto negativo en la mayoría de las ramas manufactureras del país.

La medición desestacionalizada respecto al pasado mes de marzo reflejó una profundización de la tendencia negativa en los dos sectores. Las planillas oficiales marcaron un retroceso mensual del 4% en la construcción y una baja del 2,1% en la actividad fabril. El acumulado del primer cuatrimestre mostró realidades contrapuestas con una leve suba del 2,1% en las obras y una caída del 2,4% en las industrias.

Construcción, industria. Foto: NA/Damian Dopacio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta oficial de Twitter para analizar el alcance de estos indicadores y poner el foco en la medición a largo plazo. “El indicador tendencia-ciclo (más relevante a efectos de analizar tendencias) registró un crecimiento de 0,1% en el caso del IPI y de 0,3% en el caso del ISAC, acumulando 5 y 6 meses consecutivos de variación positiva, respectivamente”, expresó.

Y cerró: “En el caso de la Construcción, en marzo se observó un crecimiento de 2,5% interanual en la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado y de 14,5% interanual en la superficie autorizada por los permisos de edificación”.

La construcción y la industria mostraron una baja en abril 2026: los rubros afectados y cuáles mostraron mejoras

El consumo interno de materiales para las obras civiles mostró comportamientos muy opuestos según las necesidades de cada proyecto. Las estadísticas de abril expusieron aumentos en elementos de terminación, pero caídas severas en los componentes estructurales de base.

Evolución de insumos en abril (comparación interanual):

Rubro “Otros” (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio): subió un 16,1%.

Hierro redondo y aceros: registró un alza del 15,7%.

Pinturas: Incrementó un 10%.

Pisos y revestimientos cerámicos: bajó un 6,6%.

Ladrillos huecos: sufrió un retroceso del 6,3%.

Placas de yeso: descendió un 4,1%.

Artículos sanitarios de cerámica: cayó un 3,6%.

Hormigón elaborado: tuvo una merma del 10,2%.

Cemento portland: se contrajo un 12,7%.

Asfalto: experimentó una baja del 15,5%.

Cales: disminuyó un 16,4%.

Yeso: cayó un 17,5%.

Mosaicos graníticos y calcáreos: sufrió la peor caída con un 18,9%.

Rendimiento acumulado del primer cuatrimestre (frente a 2025):

Rubros en alza: el ítem “Otros insumos” aumentó un 23,9%, seguido por Pinturas (13,1%), Sanitarios de cerámica (8,7%), Hierro y Aceros (5,3%), Hormigón elaborado (3,8%) y Placas de yeso (3%).

Rubros en baja: el Yeso lideró las mermas con un 12,8%, acompañado por Mosaicos graníticos (12,3%), Pisos cerámicos (8,5%), Cales (5,5%), Ladrillos huecos (5,1%), Cemento portland (3,3%) y Asfalto (2%).

Construcción, industria. Foto: NA/Marcelo Capece.

El mapa de las fábricas: cuáles fueron los sectores fabriles más golpeados

La actividad manufacturera sintió el impacto de la menor demanda y registró números rojos en 12 de las 16 divisiones controladas por el Estado. Las maquinarias destinadas al campo y la producción de vestimenta anotaron los peores registros de la serie.

Ramas industriales con caídas en abril

Textiles: se desplomó un 22,2% en total. La fabricación de tejidos y acabado cayó un 35,4% debido a que “de acuerdo con las fuentes relevadas, se observa una menor demanda interna”, según informó el INDEC.

Maquinaria y equipo: registró una contracción del 20,2%. El sector de maquinaria agropecuaria cayó un 29,7% por la menor fabricación de tractores, cosechadoras y pulverizadoras.

Prendas de vestir, cuero y calzado: sufrió una baja del 15,9%.

Aparatos e instrumentos técnicos: disminuyó un 11,4%.

Industrias metálicas básicas: retrocedió un 11,2%.

Vehículos automotores y autopartes: tuvo un descenso del 10,7%.

Minerales no metálicos: cayó un 6,4%.

Caucho y plástico: registró una merma del 5,1%.

Muebles y colchones: tuvo una reducción del 5,1%.

Otro equipo de transporte: bajó un 2,1%.

Productos de metal: experimentó una leve caída del 1,4%.

Ramas industriales que lograron crecer en abril