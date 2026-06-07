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Tiene forma de corazón: la planta exótica ideal para decorar tu casa y que requiere de poco mantenimiento

Su aspecto minimalista y elegante la convierte en una decoración ideal para escritorios, estanterías y rincones luminosos de la casa. Qué cuidados necesita.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 7 de junio de 2026 a las 13:27
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Hoya Kerrii, planta.
Hoya Kerrii, planta. Foto: Pinterest.
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Cada vez más personas buscan sumar plantas originales a la decoración del hogar, pero sin la necesidad de dedicarles demasiado tiempo. En ese grupo se destaca una especie que llama la atención por su apariencia única y por los pocos cuidados que requiere: la Hoya Kerrii, conocida popularmente como “planta corazón”.

Originaria del sudeste asiático, esta variedad se volvió una de las favoritas entre los amantes de las plantas gracias a sus características hojas carnosas con forma de corazón. Su aspecto minimalista y elegante la convierte en una decoración ideal para escritorios, estanterías y rincones luminosos de la casa.

Hoya Kerrii, planta. Foto: Pinterest.

Los cuidados que necesita la “planta corazón”

Además de su atractivo visual, la Hoya Kerrii es una planta resistente y de crecimiento lento. Necesita riegos espaciados, ya que almacena agua en sus hojas, y se adapta bien a interiores con buena luz natural indirecta. De hecho, uno de los errores más comunes es regarla en exceso.

Otro de sus puntos fuertes es que no requiere trasplantes frecuentes ni cuidados especiales. Con una maceta con buen drenaje y un ambiente cálido, puede mantenerse saludable durante años.

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Por su combinación de belleza, originalidad y bajo mantenimiento, la Hoya Kerrii se posiciona como una de las mejores opciones para quienes quieren incorporar una planta exótica a su hogar y sorprender a las visitas sin convertirse en expertos en jardinería.

Hoya Kerrii, planta. Foto: Pinterest.

El tesoro contra las arañas que seguro tenés en tu casa: la planta aromática que las ahuyenta de forma natural

A la hora de elegir plantas para el hogar, no solamente es necesario tener en cuenta su aspecto, sino que también sus propiedades harán la diferencia. Por este motivo, una de las más elegidas es la menta, ya que no solo es muy popular por su intenso perfume, sino también por sus propiedades culinarias, de medicina natural y repelente de insectos.

Gracias a su aroma penetrante y refrescante, esta planta ayuda a mantener lejos a las arañas de los distintos ambientes del hogar sin necesidad de recurrir a productos químicos. Además, es fácil de conseguir y muy simple de utilizar en espacios interiores y exteriores.

Más allá de su capacidad para ahuyentar arañas, la menta también cuenta con propiedades digestivas, antiinflamatorias y descongestionantes, lo que la convierte en una de las hierbas más versátiles para tener en casa.

Preparado de vinagre y menta Foto: Gemini IA

Cómo usar la menta para alejar a las arañas de tu casa: los 3 métodos más efectivos

Gracias a todas sus propiedades repelentes y aromáticas, la menta puede utilizarse de diferentes maneras para evitar la presencia de arañas en el hogar.

1. Colocar plantas de menta en distintos ambientes

Una de las formas más sencillas consiste en tener macetas de menta cerca de puertas, ventanas, balcones o rincones donde suelen aparecer arañas. Además de perfumar el ambiente, ayuda a mantener alejados a estos visitantes no deseados.

2. Preparar un spray casero

También se puede elaborar una mezcla con agua y hojas de menta o aceite esencial. Luego, se recomienda rociar marcos de ventanas, esquinas y zonas oscuras de la casa para reforzar el efecto repelente.

Preparado de vinagre y menta Foto: Gemini IA

3. Utilizar hojas secas

Otra alternativa práctica es colocar hojas secas de menta en bolsitas de tela dentro de placares, cajones o debajo de los muebles. De esta manera, el aroma permanece durante más tiempo en espacios cerrados.

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Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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