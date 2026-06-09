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Acciones, bonos y riesgo país: así operó la economía argentina este martes 9 de junio

Una inestable rueda en Wall Street generó que los activos argentinos deban recuperarse tras un mal inicio de jornada. En tanto, el dólar bajó en el Banco Nación.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Acciones argentinas en Wall Street.
Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA
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Los ADRs argentinos operaron con mayoría de subas en la Bolsa de Nueva York, liderados por Loma Negra con un alza de 6,7%, escoltada por Banco Supervielle (+5,5%), Banco Francés (+5,2%), Telecom (+5,2%) y Banco Macro (+4,9%) mientras que los bonos cayeron y el riesgo país trepó a los 498 puntos.

Los mercados analizaron la caída como una reacción a las hostilidades en Medio Oriente mientras que se especula sobre las tasas de interés.

Esto también impactó en los precios del petróleo, que cayeron en torno a un 3 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte bajó 2,7% a USD 91,72 en los contratos con entrega en agosto. El WTI (crudo intermedio de Texas) para julio cayó 3,1% a 88,46 dólares.

petroleo
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En Nueva York, los Bonares y los Globales anotaron mayoría de caídas por hasta un 0,2%. A contramano, el Bonar 2027 subió 0,1%.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió 1,2% en pesos, en los 3.150.727 puntos, tras haber anotado pérdidas al promediar la rueda por la influencia externa.

Por su parte, el dólar retrocedía desde su máximo de dos meses, cediendo las ganancias registradas anteriormente frente a otras divisas a medida que remiten a los hechos en Oriente Medio.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

El oficial bajó cinco pesos o 0,3%, a $1.460 para la venta. Además, el Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.463,83 para la venta y $1.412,46 para la compra.

Por su parte, el dólar blue subió 15 pesos o 1,1%, a $1.460 para a venta, con lo cual igualó al precio del billete en bancos.

En tanto, el riesgo país argentino subió cuatro puntos desde el cierre del día anterior en 494, pese a que el Tesoro cuenta con US$ 3.058 millones para afrontar el pago de los Globales en julio.

Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS

Para cerrar las operaciones económicas, el Banco Central informó que compró en el mercado USD 121 millones, el 30,3% de la oferta privada. En junio el saldo positivo por la intervención oficial alcanza los 629 millones de dólares. Las reservas internacionales brutas de la entidad crecieron en USD 34 millones, a 47.832 millones de dólares.

Riesgo PaísEconomía argentinaAcciones argentinasDólar
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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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