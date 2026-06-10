Furor por las casas prefabricadas chinas: la nueva tendencia para acceder a una vivienda propia en Argentina. Foto: Housing Group

El acceso a una vivienda propia en Argentina se volvió cada vez más complejo. El aumento sostenido de los costos de construcción (impulsado por la inflación y el encarecimiento de materiales) generó un escenario donde cada proyecto inmobiliario implica mayores desafíos económicos y en este contexto, comienzan a ganar protagonismo nuevas alternativas habitacionales que prometen reducir costos y acortar tiempos, entre ellas, las casas prefabricadas provenientes de China qie emergen como una tendencia en expansión dentro del mercado local.

Qué son las casas prefabricadas chinas y por qué están en auge en el país

Las casas prefabricadas importadas desde China se destacan por ofrecer un sistema constructivo industrializado. Están fabricadas con estructuras de acero galvanizado y paneles diseñados para optimizar el aislamiento térmico y simplificar el montaje. Su crecimiento en popularidad se explica por dos factores centrales:

Menores costos iniciales en comparación con la construcción tradicional

Reducción significativa en los tiempos de obra

Las casas prefabricadas provenientes de China emergen como una tendencia en expansión dentro del mercado local. Foto: Housing Group

Este formato resulta especialmente atractivo para quienes buscan evitar demoras prolongadas y sobrecostos imprevistos.

Cómo funcionan las casas prefabricadas chinas: materiales, diseño y opciones disponibles

El sistema modular permite que gran parte de la vivienda se produzca en fábrica y luego se traslade para su ensamblaje en el terreno. Los modelos disponibles varían en tamaño y configuración, permitiendo adaptarse a distintas necesidades familiares. Dependiendo de la opción elegida, estas viviendas pueden incluir:

Ambientes ya definidos y funcionales

Instalaciones básicas completas

Elementos de equipamiento incluidos

Aberturas con doble vidrio (DVH)

Esto permite que el proceso sea más predecible y controlado que en la construcción convencional.

Cuánto tarda el montaje de una casa prefabricada y cuál es el precio

Uno de los principales diferenciales de este sistema es la velocidad. Según fabricantes del sector, algunos modelos pueden quedar completamente ensamblados en menos de 10 horas, siempre que la base del terreno esté previamente preparada. Este factor marca una diferencia clave frente a las obras tradicionales, que pueden extenderse durante meses o incluso años.

Los modelos disponibles varían en tamaño y configuración, permitiendo adaptarse a distintas necesidades familiares. Foto: Housing Group

El costo inicial de estas viviendas parte de aproximadamente 931.000 pesos por metro cuadrado, ubicándose por debajo de los valores promedio de construcción tradicional.

Esto puede representar un ahorro importante, especialmente en proyectos de mayor escala. Sin embargo, el precio base no incluye todos los gastos asociados.

Costos ocultos: qué tener en cuenta antes de comprar

Especialistas advierten que existen costos adicionales que pueden impactar en el presupuesto final, entre ellos:

Impuestos y gastos aduaneros

Logística y traslado dentro del país

Preparación y acondicionamiento del terreno

Transporte internacional

Las casas prefabricadas chinas representan una alternativa innovadora dentro del mercado inmobiliario argentino. Foto: Housing Group

Estos factores deben ser considerados cuidadosamente para evaluar el costo real del proyecto.

Casas prefabricadas: ¿una solución real a la crisis habitacional?

Las casas prefabricadas chinas representan una alternativa innovadora dentro del mercado inmobiliario argentino. Con menores tiempos de ejecución y costos potencialmente más accesibles, se posicionan como una opción en crecimiento.

Sin embargo, su adopción masiva dependerá de cómo evolucionen factores clave como la regulación, logística de importación y financiación. En un contexto donde construir resulta cada vez más difícil, estas soluciones abren una nueva pregunta: ¿pueden las viviendas industrializadas transformar el acceso a la casa propia en Argentina?