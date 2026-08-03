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Números de la suerte de hoy, lunes 3 de agosto de 2026

Conocé cuáles son los números del día para cada signo del zodíaco y cómo podemos usarlos a nuestro favor.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: Freepik.
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Los números de la suerte sirven, ante todo, como una guía simbólica. No tienen un poder mágico comprobado, pero sí representan una forma de conectar con creencias, tradiciones y significados personales.

Desde hace siglos, distintas culturas asociaron ciertos números con energías positivas, protección o prosperidad. Por eso, muchas personas sienten afinidad especial por determinadas cifras y las incorporan a momentos importantes de su vida.

Los números de la suerte de cada signo del zodiaco para el lunes 3 de agosto de 2026

  • Aries: 3, 11, 27 y 45
  • Tauro: 6, 14, 32 y 50
  • Géminis: 5, 18, 29 y 41
  • Cáncer: 2, 16, 34 y 48
  • Leo: 8, 19, 33 y 56
  • Virgo: 7, 21, 36 y 44
  • Libra: 9, 24, 38 y 52
  • Escorpio: 4, 17, 31 y 49
  • Sagitario: 10, 22, 35 y 57
  • Capricornio: 1, 15, 30 y 46
  • Acuario: 12, 26, 39 y 54
  • Piscis: 13, 25, 37 y 51

Los números de la suerte atraviesan culturas y generaciones como un gesto cotidiano cargado de expectativa. Para muchas personas, no funcionan como una promesa mágica, sino como un pequeño ancla emocional: una referencia que ayuda a encarar el día con mayor seguridad, intención y una cuota de entusiasmo.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

El significado del número 3 en la numerología

El número 3 está asociado con la creatividad, la comunicación y la expresión personal. Representa la energía de quienes buscan compartir sus ideas, conectar con los demás y encontrar nuevas formas de manifestar sus talentos.

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En la numerología, el 3 simboliza:

  • Creatividad e imaginación: se relaciona con la capacidad de crear, innovar y desarrollar nuevas ideas.
  • Comunicación: está vinculado con la palabra, la expresión artística y la facilidad para transmitir pensamientos y emociones.
  • Optimismo y alegría: representa una energía positiva, entusiasmo y ganas de disfrutar la vida.
  • Crecimiento personal: invita a explorar habilidades, aprender y evolucionar.

En el ámbito espiritual, el 3 suele asociarse con la armonía entre mente, cuerpo y espíritu, además de representar expansión y equilibrio.

Para quienes creen en la numerología, encontrarse con el número 3 puede interpretarse como una señal para confiar en la propia creatividad, expresarse con mayor libertad y aprovechar nuevas oportunidades.

NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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