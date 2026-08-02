River Plate vs. Rosario Central EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

River Plate vs Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de River Plate y Rosario Central?
Argentina: ESPN Premium se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de River Plate vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. River Plate recibe a Rosario Central en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:15 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
River Plate vs. Rosario Central:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre River Plate y Rosario Central por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.