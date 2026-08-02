Gloria Ramos, experta en Feng Shui: “Para decorar tu casa o departamento esta Navidad no es necesario que tires cosas, debes integrarlo en el espacio”

La opinión de esta experta en energías. Foto: Gemini

Cuando llegan los últimos meses del año, la decoración navideña invade los hogares y transforma los ambientes con luces y adornos. Sin embargo, el entusiasmo por sumar detalles festivos suele venir acompañado de una duda: ¿cómo decorar sin sobrecargar los espacios ni perder la esencia del hogar?

La especialista en Feng Shui, Gloria Ramos, compartió sus recomendaciones en una entrevista con la revista Arquitectura y Diseño. Según explicó, no se trata de dejar de decorar, sino de hacerlo con conciencia y equilibrio, siguiendo algunas pautas para lograr una atmósfera cálida y festiva sin excesos.

Cuándo y cómo sumar la decoración navideña según el Feng Shui

Desde la mirada del Feng Shui, colocar los adornos demasiado pronto altera la energía del espacio. Lo ideal, según la experta, es empezar a decorar a principios de diciembre y retirar todo entre el 6 y el 10 de enero.

El color que conquistará la Navidad. Foto: Gemini

Para Ramos, el tiempo que permanecen los adornos es clave: “No es solo cuestión de fechas, sino de convertir la acción de poner y quitar la decoración en un pequeño ritual de conexión con el hogar”.

La experta remarcó que la decoración navideña está muy ligada a las raíces y tradiciones familiares, pero insistió en que la clave es no bloquear ni invadir los ambientes. “La idea es decorar sin perder la esencia del hogar”, afirmó.

Los consejos clave para una Navidad equilibrada

Entre las recomendaciones principales, Ramos sugirió no mover los muebles para colocar luces o adornos, ya que eso puede alterar el flujo energético. “Lo navideño no debe imponerse sobre la energía habitual, sino integrarse de manera armónica y respetuosa”, explicó.

A la hora de elegir los adornos, aconsejó optar por aquellos que tengan un sentido personal y evitar los puramente decorativos. Además, recomendó mantener el orden y evitar la saturación visual, incluso en días de mucho movimiento.

Sobre el árbol de Navidad, Ramos indicó que, aunque no tiene un significado energético en el Feng Shui, su ubicación y decoración pueden generar impacto. Lo ideal es ubicarlo en un rincón con respaldo, sin bloquear el paso ni la luz natural, y decorarlo con una paleta de colores coherente con el ambiente. Las luces, mejor cálidas y suaves, sin parpadeos intensos.

Elementos naturales y cambios mínimos para mantener el equilibrio

Para lograr una decoración cálida y equilibrada, la experta sugirió sumar elementos naturales como ramas secas, piñas o musgo, y priorizar textiles y objetos familiares con carga emocional positiva. También recomendó evitar adornos rotos, colores discordantes o luces frías.

Por último, Ramos aconsejó no desarmar la estética base del hogar: “No hay que vaciar por completo una estantería para colocar los adornos, basta con integrarlos de forma natural y respetuosa”. Así, la decoración navideña puede convivir con el estilo habitual de la casa, sin perder armonía ni equilibrio.