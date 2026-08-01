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Números de la suerte de hoy sábado 1° de agosto de 2026

El primer día de agosto invita a hacer una pausa simbólica con una energía de cierre y renovación, marcada por combinaciones numéricas que, desde la astrología y la numerología, buscan acompañar a cada signo del zodiaco durante la jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte
Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.
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El primer día de agosto invita a hacer una pausa simbólica para observar lo vivido durante el mes y proyectar nuevas intenciones hacia lo que viene. En este escenario, la numerología ofrece una lectura particular de la fecha, mientras que la astrología permite vincular esa vibración con la energía propia de cada signo del zodiaco.

Qué significado tiene el número 31

En la numerología, el número 1 representa la fuerza primordial, el origen de todo y el principio de la creación. Es considerado el arquetipo del líder, el pionero y el conquistador, ya que simboliza la individualidad, la independencia y la capacidad de abrir caminos hacia lo desconocido con gran coraje y determinación.

Al ser el primer dígito de la secuencia, emana la energía de los nuevos comienzos, la ambición y el poder de manifestar la propia realidad a través del pensamiento y la acción. En el plano espiritual, se lo vincula con la unidad divina, la autosuficiencia y la chispa inicial que impulsa el crecimiento personal y la innovación.

Sin embargo, como ocurre con todas las frecuencias numerológicas, el 1 también posee una faceta de sombra que debe equilibrarse. Llevado al extremo, su intenso impulso individualista puede transformarse en egoísmo, terquedad, arrogancia y una marcada inclinación hacia la inflexibilidad o el autoritarismo.

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La impaciencia ante los ritmos ajenos y la dificultad para colaborar en equipo o escuchar otros puntos de vista son sus principales desafíos. Por ello, el gran aprendizaje vital para las personas regidas por el número 1 consiste en canalizar su enorme potencial de liderazgo y visión creativa con empatía, evitando que su deseo de independencia los aísle o los vuelva dominantes ante su entorno.

Números de la suerte
Números de la suerte Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Números de la suerte para cada signo hoy sábado 1° de agosto

El inicio de agosto coincide con la energía vibrante de la temporada de Leo y un número universal 1 en numerología, una combinación asociada a los comienzos, la intuición renovada y la fuerza para tomar iniciativas. Basado en las lecturas astrológicas y las frecuencias numéricas para este sábado 1° de agosto de 2026, estos son los números de la suerte para cada signo:

  • Aries: 5 - 13 - 22 - 31 - 46
  • Tauro: 6 - 14 - 24 - 33 - 47
  • Géminis: 3 - 12 - 20 - 30 - 41
  • Cáncer: 2 - 9 - 18 - 32 - 43
  • Leo: 7 - 15 - 25 - 36 - 49
  • Virgo: 4 - 13 - 26 - 35 - 44
  • Libra: 6 - 16 - 23 - 34 - 48
  • Escorpio: 1 - 10 - 19 - 28 - 42
  • Sagitario: 8 - 17 - 27 - 37 - 50
  • Capricornio: 9 - 18 - 29 - 39 - 52
  • Acuario: 3 - 11 - 21 - 34 - 51
  • Piscis: 2 - 14 - 29 - 32 - 45

Los números de la suerte forman parte de una tradición simbólica que combina numerología y astrología para interpretar la energía cotidiana desde una perspectiva personal. Aunque no predicen hechos concretos, muchas personas los utilizan como una herramienta para ordenar intenciones, acompañar decisiones y cerrar la jornada con una mirada más consciente.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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