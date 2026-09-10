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Números de la suerte de hoy jueves 10 de septiembre de 2026

La astrología y la numerología son dos disciplinas que muchos utilizan para comprender los ciclos de la vida, reconocer tendencias y enfocar sus intenciones. Descubrí los números de la suerte signo por signo y qué mensaje trae la energía del día para cada signo del zodíaco.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Números de la suerte.
Números de la suerte. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.
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Los números pueden funcionar como recursos para acompañar determinados procesos y decisiones personales. Consultar los números de la suerte se volvió un hábito cotidiano para muchas personas que consideran la numerología como una herramienta de orientación. Este jueves, la energía del día se construye a partir de una combinación numérica que impacta de manera diferente en cada uno de los signos del zodíaco.

Los números de nuestro signo pueden servirnos como señales para tomar decisiones, como cifras clave para definir horarios, citas y cantidades. Tené en mente los tuyos y aplicalos en el día a día como quieras para tener buena energía.

Número 7. Foto: Unsplash

Los números de la suerte de este jueves 10 de septiembre de 2026, signo por signo

Signos de Fuego

  • Aries: 888, 7 y 15
  • Leo: 52, 4 y 6
  • Sagitario: 3, 52 y 90

Signos de Tierra

  • Tauro: 5, 6 y 14
  • Virgo: 5, 8 y 19
  • Capricornio: 8, 10 y 17

Signos de Aire

  • Géminis: 1, 17 y 32
  • Libra: 58, 07 y 13
  • Acuario: 7, 15 y 21

Signos de Agua

  • Cáncer: 2, 12 y 23
  • Escorpio: 10, 31 y 20
  • Piscis: 3, 5 y 14
Números de la suerte. Foto: Freepik.

Consejos para jugar números y tener suerte

Podés combinar los distintos números de tu signo, o combinarlos con tus otros números personales como tu fecha de nacimiento.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal
SuerteNúmerosAstrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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