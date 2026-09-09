No es el horno eléctrico: cuál es el electrodoméstico que consume más electricidad en el hogar y porqué deberías desenchufarlo

Anafes vitrocerámicos, el electrodoméstico que más electricidad gasta Foto: Pinterest

Cuando equipamos la cocina con algunos electrodomésticos, entre los que más suelen gastar electricidad se encuentran el horno eléctrico y la heladera. Sin embargo, hay otro aparato que puede demandar todavía más energía durante su funcionamiento: el anafe vitrocerámico.

De acuerdo con los valores indicativos publicados en la página del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), una hornalla vitrocerámica de 220 milímetros puede alcanzar un consumo de 2.350 Wh por hora de funcionamiento. Este dato, adquiere relevancia debido a que este tipo de cocina se hizo popular en los últimos años por su diseño moderno y su facilidad para limpiarla.

Anafes vitrocerámicos, el electrodoméstico que más electricidad gasta Foto: Pinterest

Esto sucede porque los anafes vitrocerámicos funcionan mediante resistencias eléctricas ubicadas debajo de una superficie de vidrio cerámico. Cuando se enciende una hornalla, la electricidad se transforma en calor, que primero pasa a la placa y luego al recipiente utilizado para cocinar.

Cuánto consumen los anafes vitrocerámicos en 2026

El proceso para que se caliente este anafe requiere de mucha energía. En el caso de una hornalla de 220 milímetros, el consumo indicado alcanza los 2.350 Wh por hora. Una hornalla de 215 milímetros llega a 2.110 Wh, mientras que una de 200 milímetros registra unos 1.800 Wh.

El consumo real, de todos modos, puede variar según el modelo, la potencia seleccionada, el tamaño de la hornalla y el tiempo que permanece encendida. Por eso, el valor de referencia no significa que todos los hogares vayan a registrar exactamente ese gasto.

Anafes vitrocerámicos, el electrodoméstico que más electricidad gasta Foto: Pinterest

La popularidad de estos equipos está relacionada con su estética, su superficie fácil de limpiar y la posibilidad de cocinar sin una conexión de gas. Sin embargo, su comodidad también implica considerar el impacto que pueden tener en el consumo eléctrico.

Para evitar un mayor consumo de luz, uno de los tips de ahorro más frecuentes es el de desenchufar el aparato cuando no lo estamos utilizando, ya que consumen un mínimo de electricidad incluso cuando están apagados.

Cuáles son los electrodomésticos que más energía consumen

El listado de valores indicativos del ENRE muestra que los equipos que generan calor se encuentran entre los que más electricidad demandan. Después del anafe vitrocerámico de 220 milímetros aparece un aire acondicionado frío/calor de 4.500 frigorías, con unos 2.153 Wh por hora.

También figuran un anafe vitrocerámico de 215 milímetros, un anafe resistivo de 190 milímetros y una pava eléctrica de 1,7 litros, todos con consumos cercanos o superiores a los 2.000 Wh por hora. El secador de pelo y algunos equipos de calefacción también aparecen entre los artefactos de mayor demanda.

Anafes vitrocerámicos, el electrodoméstico que más electricidad gasta Foto: Pinterest

Esto permite entender por qué no alcanza con observar qué aparato permanece encendido durante más tiempo. La potencia y el tiempo de uso son dos factores fundamentales para determinar cuánto consume un electrodoméstico.

En el caso del anafe, reducir el tiempo de funcionamiento y utilizar una potencia adecuada para cada preparación puede ayudar a evitar un consumo innecesario. También resulta conveniente revisar las características de cada modelo antes de comprarlo y comparar su eficiencia energética con otras alternativas disponibles.