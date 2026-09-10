Por qué recomiendan limpiar los anteojos con vinagre blanco y cómo hacerlo sin dañar los cristales

Por qué recomiendan limpiar los anteojos con vinagre blanco. Foto: Magnific

Mantener los anteojos limpios es clave para conservar una buena calidad visual y evitar que el polvo, las huellas dactilares y la grasa afecten la transparencia de los cristales. En los últimos meses, un sencillo truco casero volvió a ganar popularidad: utilizar vinagre blanco diluido para ayudar a eliminar la suciedad acumulada en las lentes.

Gracias a sus propiedades de limpieza, este producto de uso cotidiano puede convertirse en un aliado para quienes buscan mantener los anteojos en buen estado sin recurrir a productos específicos.

Cómo limpiar los anteojos con vinagre blanco sin dañar los cristales

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que suele emplearse en tareas de limpieza doméstica. En el caso de los anteojos, se recomienda utilizarlo siempre diluido en agua para ayudar a remover manchas superficiales, restos de grasa y suciedad adherida a los cristales.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que suele emplearse en tareas de limpieza doméstica. Foto: Magnific

Para aplicar este método de forma segura, lo ideal es rociar una pequeña cantidad de la solución sobre las lentes y limpiar suavemente la superficie. Posteriormente, los anteojos deben enjuagarse y secarse con un paño de microfibra limpio.

Una de las principales advertencias es evitar el uso de vinagre puro, ya que una concentración excesiva podría afectar algunos tratamientos o revestimientos presentes en determinados tipos de lentes.

Cada cuánto tiempo conviene limpiar los lentes

La frecuencia dependerá del uso diario y nivel de suciedad que acumulen los cristales. Si aparecen huellas, manchas, polvo o restos de grasa que dificultan la visión, es recomendable realizar una limpieza.

Además de mejorar la transparencia de las lentes, la limpieza periódica permite eliminar partículas que pueden resultar molestas durante el uso y ayuda a preservar los materiales en mejores condiciones por más tiempo.

La limpieza de los anteojos permite eliminar partículas que pueden resultar molestas durante el uso. Foto: Magnific

Mantener los cristales libres de residuos también contribuye a reducir el desgaste causado por la acumulación constante de suciedad.

Los mejores hábitos para cuidar los anteojos y prolongar su vida útil

Más allá de la limpieza, algunos cuidados cotidianos pueden marcar la diferencia en la conservación de los lentes:

Evitar apoyar los anteojos con las lentes contra cualquier superficie

Guardarlos en su estuche cuando no se utilizan

Limpiar regularmente el estuche para evitar la acumulación de polvo y suciedad

Mantenerlos alejados de perfumes, aerosoles y otros productos químicos

No limpiarlos con ropa, servilletas o papeles, ya que pueden provocar rayones

Sujetarlos por las patillas para evitar tocar los cristales

Utilizar siempre un paño de microfibra limpio para retirar huellas y manchas

Con estos cuidados y una limpieza adecuada, los anteojos pueden conservar su transparencia durante más tiempo, ofreciendo una mejor experiencia visual y ayudando a proteger los cristales del desgaste diario.