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Números de la suerte de hoy, lunes 7 de septiembre de 2026

En la numerología también se revelan aspectos de las personas y sobre qué les deparará el destino. Cuáles son los números del día para cada signo del zodíaco y cómo podemos usarlos a nuestro favor.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Número 7.
Número 7. Foto: Unsplash
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Buscar patrones, señales o coincidencias forma parte de la rutina diaria de muchas personas. Para este lunes 7 de septiembre de 2026, la numerología ofrece una interpretación especial basada en los números de la suerte y su carga simbólica. Conocé los números de la suerte, signo por signo.

Números de la suerte. Foto: Pexels.

Los números de la suerte de cada signo para lunes 7 de septiembre de 2026

  • Aries: 3, 17, 28, 41
  • Tauro: 5, 14, 26, 88
  • Géminis: 7, 11, 33, 59
  • Cáncer: 2, 19, 34, 76
  • Leo: 1, 9, 22, 45
  • Virgo: 6, 18, 27, 63
  • Libra: 8, 15, 29, 72
  • Escorpio: 4, 13, 38, 90
  • Sagitario: 12, 21, 35, 67
  • Capricornio: 10, 24, 36, 80
  • Acuario: 16, 23, 42, 55
  • Piscis: 20, 30, 47, 99
Números de la suerte. Foto: Freepik.

Numerología: qué revelan los números y cómo obtenerlos

La numerología es una disciplina simbólica que estudia el significado espiritual y energético de los números y cómo estos se relacionan con la vida, la personalidad y los ciclos de las personas.

Parte de la idea de que todo en el universo vibra y que los números representan esas vibraciones.

Uno de los métodos más conocidos parte de la fecha de nacimiento. Se suman todos los números hasta alcanzar una cifra final. Cuando el resultado es 11, 22 o 33, se conserva tal cual por su valor especial, ya que son los llamados “números maestros”.

El nombre propio también puede convertirse en un número. Para eso se asigna un valor a cada letra mediante una tabla tradicional. La suma total se reduce hasta obtener una cifra única.

Números de la suerte. Foto: Freepik.

Significado de los números simples y maestros

Significado básico de los números

  • 1: liderazgo, inicio
  • 2: cooperación, sensibilidad
  • 3: creatividad, expresión
  • 4: orden, estabilidad
  • 5: cambio, libertad
  • 6: amor, responsabilidad
  • 7: espiritualidad, análisis
  • 8: poder, éxito material
  • 9: cierre de ciclos, sabiduría

Números maestros

  • 11: intuición elevada
  • 22: gran constructor
  • 33: amor universal
NúmerosSuerte
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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