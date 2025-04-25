Fiesta del Costillar Criollo 2025: todo sobre el evento del 1° de mayo que reúne asado, música y feria cerca de CABA

Coincidiendo con el feriado por el Día del Trabajador, una localidad bonaerense volverá a vestirse de fiesta para recibir a turistas y vecinos en una jornada que celebra lo mejor de la tradición rural argentina.

Asado; carne; costillar. Foto: Unsplash.

A tan solo 83 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y ubicada estratégicamente sobre la Ruta Provincial N°205, Uribelarrea será sede de la tercera edición de la Fiesta del Costillar Criollo. El evento gastronómico y cultural se desarrollará el 1° de mayo entre las 10 y las 20 horas, en la Sociedad de Fomento local, situada en Valeria de Crotto y 18 de Diciembre.

Como su nombre lo indica, el corazón de la celebración es el costillar al asador, ícono de la cocina criolla, que será preparado a la vista del público por experimentados parrilleros.

Uribelarrea, partido de Cañuelas, celebra la tercera edición de la Fiesta del Costillar Criollo el finde XXL del 1° de mayo. Video: Instagram / uribelarreaoficial.

Acompañado por espectáculos musicales en vivo, feria de artesanos y puestos de emprendedores regionales, el encuentro ofrece una experiencia integral para toda la familia. La entrada será libre y gratuita, lo que permite el acceso a visitantes de todas las edades.

Uribelarrea, un pueblo que combina historia, arquitectura y una propuesta turística en crecimiento, es cada vez más elegido por quienes buscan escapadas rurales cerca de la capital.

Uribelarrea, partido de Cañuelas, celebra la tercera edición de la Fiesta del Costillar Criollo el finde XXL del 1° de mayo. Foto: Instagram / uribelarreaoficial.

Su casco histórico, la Iglesia Nuestra Señora de Luján, la estación ferroviaria inaugurada en 1892 y la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco son parte del atractivo que invita a recorrerlo a pie.

Además, en sus alrededores se pueden visitar espacios como el tambo Valle de Goñi, la finca Don Atilio y diversas vinotecas y casas de té.

Uribelarrea se ubica en el partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Foto: NA.

Desde el punto de vista gastronómico, la localidad cuenta con propuestas variadas que van desde parrillas tradicionales como El Palenque y La Pulpería de Uribe hasta casas de té y restaurantes campestres como El Retoño o Pueblo Escondido.

Para quienes deseen pernoctar, alojamientos como Cabañas Iremía, Moradas Uribe y La Posada de Uribe ofrecen confort en un entorno natural.

Además de la Fiesta del Costillar, Uribelarrea también es reconocida por su ya instalada Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal, otro evento que convoca multitudes cada año y que refuerza el perfil turístico de este rincón del partido de Cañuelas.

Uribelarrea, pueblo en la Provincia, entrada al pueblo, turismo

Uribelarrea se ubica en el partido de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Foto: NA.

Con un acceso sencillo, a poco más de una hora en auto desde el Obelisco, y una identidad que mezcla lo criollo, lo histórico y lo natural, Uribelarrea se afianza como un destino ideal para quienes desean vivir un feriado diferente, entre fogones, música y el sabor inconfundible del asado argentino.

Cómo llegar a Uribelarrea, en Cañuelas (Buenos Aires)