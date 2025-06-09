El pueblito a una hora de CABA que celebra la Fiesta del Jamón Crudo: cuándo y dónde se realiza

Este rincón bonaerense no solo destaca por su propuesta gastronómica, sino también por su creciente oferta de turismo rural, lo que lo convierte en una parada imperdible para quienes buscan una escapada auténtica y sabrosa.

Dónde se realiza la Fiesta del Jamón Crudo. Foto Unsplash

Buenos Aires es una provincia enorme, pero cálida a la vez, y es que sus habitantes se caracterizan por esa simpatía que tanto llama la atención. Y, si hay algo que nunca falta en este lugar, es la buena gastronomía. En ese contexto, hay lugares alejados del ruido que invitan a probar cada bocado y a conocer la cultura regional como nunca antes.

A tan solo 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra un destino que se ganó el título de Capital Nacional del Jamón Crudo. Este rincón bonaerense no solo destaca por su propuesta gastronómica, sino también por su creciente oferta de turismo rural, lo que lo convierte en una parada imperdible para quienes buscan una escapada auténtica y sabrosa, sin alejarse demasiado.

Jamón crudo. Foto Freepik

Dónde se realiza la Fiesta del Jamón Crudo. Foto Freepik

Fiesta del Jamón Crudo: dónde y cuándo se realiza

La Fiesta Nacional del Jamón Crudo se celebra cada año durante el mes de octubre en la localidad bonaerense de Marcos Paz. En 2024, el evento tuvo lugar los días 12 y 13 en el Espacio Quinta Devoto, ubicado en el kilómetro 50 de la Ruta 40.

Con entrada libre y gratuita, esta fiesta se consolidó como uno de los encuentros gastronómicos y culturales más importantes de la región. Su propuesta combina sabores únicos y tradición local, atrayendo cada año a miles de visitantes.

Marcos Paz. Foto Instagram @turismo_marcospaz

Marcos Paz. Foto Instagram @turismo_marcospaz

Además de un patio cervecero y stands con jamón crudo y productos regionales, la fiesta ofrece música en vivo, feria de artesanos y emprendedores, y actividades para toda la familia. En ediciones anteriores, pasaron por su escenario artistas de renombre como Los Ángeles Azules y Banda XXI, reforzando su carácter de encuentro popular y festivo.

Cómo llegar a Marcos Paz

Marcos Paz cuenta con una excelente conectividad en transporte público, lo que facilita su acceso. La estación local es operada por las líneas de tren Sarmiento y Belgrano Sur, lo que permite llegar en forma rápida y directa. Además, la Línea 136 de colectivos conecta Marcos Paz con la capital, mientras que la Línea 322 ofrece recorridos internos que hacen más fácil desplazarse dentro del partido.