El pueblito cerca de CABA que organiza la Fiesta Nacional de la Picada y la Cerveza: cuándo se celebra

Un plan irresistible para quienes disfrutan de la buena mesa: picadas abundantes, cerveza bien fría y un ambiente que invita a una escapada diferente, llena de sabor y tradición.

El pueblito cerca de CABA que organiza la Fiesta Nacional de la Picada y la Cerveza. Foto Unsplash

Nada le gana a una buena picada con cerveza bien fría, y en Argentina hay un pueblito que sabe celebrarlo como se debe. Con una fiesta que combina sabores regionales, música y tradición, se transforma en el destino perfecto para una escapada distinta.

A menos de 2 horas de CABA, el pintoresco pueblo de Uribelarrea celebra cada año la Fiesta Nacional de la Picada y la Cerveza, un evento que rinde homenaje a los sabores locales con generosas tablas de fiambres, quesos, embutidos y una amplia variedad de cervezas artesanales.

Uribelarrea. Foto NA

Además de la propuesta gastronómica, la fiesta ofrece actividades para toda la familia: juegos para los más chicos, música en vivo y la tradicional elección de la reina, quien luego representa a la región en festividades populares de toda la provincia.

La Fiesta Nacional de la Picada y la Cerveza

Desde 2009, Uribelarrea, un encantador pueblo ubicado en el partido de Cañuelas, celebra una fiesta anual destinada a impulsar el turismo rural y apoyar a los productores locales de pequeña y mediana escala. Este evento, que generalmente tiene lugar en marzo, cuenta con el respaldo del Gobierno Municipal de Cañuelas y la Asociación de Turismo de Uribelarrea, y reúne a artesanos cerveceros y productores de distintas regiones del país.

Picada. Foto Freepik

El espacio de la celebración está organizado en distintas áreas: un patio cervecero para degustar diversas variedades, un sector de comidas con opciones para todos los paladares, un área de juegos para los niños y un escenario principal donde se presentan bandas en vivo y se lleva a cabo la elección de la reina del evento.

Todo esto crea un ambiente ideal para disfrutar en familia o con amigos, celebrando la identidad gastronómica y cultural que caracteriza a Uribelarrea.

Además, su proximidad la convierte en una escapada perfecta para un día o un fin de semana, permitiendo disfrutar del aire libre y de la gastronomía tradicional argentina con un toque artesanal.

Jamón crudo. Foto Freepik

Cuándo es la Fiesta Nacional de la Picada y la Cerveza

Quienes quieran vivir esta experiencia deberán esperar hasta 2026, ya que la fiesta se celebra cada año a principios de marzo. En esta edición, el evento se realizó los días 15 y 16 de marzo en el predio de la Sociedad de Fomento.

