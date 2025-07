Opens in new window

La justicia de Italia falló a favor de los bisnietos que buscan la ciudadanía: cómo beneficia a los argentinos

Los expertos advirtieron desde el inicio que esta reforma tenía fallas graves y la Corte Constitucional envió un guiño para aquellos bisnietos detrás de la ciudadanía.

Roma, Italia. Foto: Unsplash.

La ley 74 produce una gran polémica en Italia, en especial para los extranjeros. Dicha normativa disminuye el acceso a la ciudadanía italiana a bisnietos, tataranietos y descendientes más lejanos a través de ius sanguinis. Sin embargo, llegó una buena noticia tras conocerse un fallo de la Corte Constitucional de Italia, que se encarga de la constitucionalidad de las leyes.

Desde que se conoció la normativa aprobada en el Parlamento, los expertos advirtieron que esta reforma tenía fallas graves: aplicación retroactiva, discriminación por lugar de nacimiento y un procedimiento legislativo acelerado, poco adecuado para una cuestión de tanta relevancia civil.

La ciudadanía italiana será más restrictiva. Foto: Unsplash

A finales de junio 2025, un juez de la ciudad de Torino aceptó avanzar con un recurso que considera inconstitucional la ley 74 y dio inicio al procedimiento para que la Corte Constitucional italiana se expida al respecto.

El fallo a favor de los bisnietos que buscan obtener la ciudadanía italiana

Finalmente, el fallo fue positivo para aquellos que buscan la ciudadanía italiana y que habían sido excluidos por la legislación.

“Es el juicio de un bisnieto, era muy fallo muy esperado. La Corte Constitucional tenía que expedirse sobre el límite generacional de la transmisión de la ciudadanía”, indicó Mateo Schettino, abogado y encargado de las cuentas “ciudadaniasitalianas.ms”.

Los países donde se puede obtener la ciudadania con más facilitad. Foto Unsplash

Sobre la buena noticia para aquellos que habían quedado imposibilitados de solicitar la ciudadanía: “Lo que dice la Corte es que la ley anterior estaba bien, que era sin límite generacional”.

Más allá de que no fue una respuesta contra la ley 74, Schettino aclaró sobre su importancia: “Si bien no es una respuesta directa o no se expide directamente sobre la ley 74, como hablan del mismo, tiene un impacto indirecto pero fuerte”.

Esta resolución resulta favorable para aquellos argentinos que deseen obtener la ciudadanía italiana y cuenten con algún antepasado de dicho país.

De todos modos, resulta importante aclarar que la ley no se modificó, por lo que la justicia solo respondió a un caso puntual.