Ideal para “perderse”: el laberinto de bambú que está a 90 minutos de Buenos Aires

El ingenioso espacio natural que combina arte, diversión e imaginación fue diseñado a partir de patrones inspirados en la platería criolla, perfectos para disfrutar en familia. Conocé las actividades, días y horarios para visitarlo.

Laberinto de bambú, en San Antonio de Areco. Foto: Instagram @laberintopampa

A 90 minutos de la ciudad de Buenos Aires se encuentra un laberinto de bambú, un llamativo espacio construido con más de 10 variedades de bambú, que combina arte, diversión e imaginación, tres factores ideales para aprovechar en las vacaciones de invierno.

El laberinto de bambú está diseñado a partir de patrones inspirados en la platería criolla y se trata de un entramado natural. Es parte de Laberinto Pampa, un espacio inmersivo y natural ubicado en San Antonio de Areco, dentro de la Estancia La Cinacina.

Laberinto de bambú, en San Antonio de Areco. Foto: Instagram @laberintopampa

Es un espacio perfecto para vivir en familia y disfrutar no solo del laberinto de bambú sino también de las actividades que están preparadas para estas vacaciones de invierno. Entre ellas: espectáculos, narraciones, propuestas participativas y talleres de arte.

Laberinto de Bambú: días y horarios

Sábado 19 de julio

12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.

12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.

12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.

14:30 horas - Atrapacuentos: narración de cuentos con música en vivo.

Viernes 25 de julio

12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.

12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.

12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.

14:00 a 16:00 horas - Taller de arte y naturaleza

14:00 a 16:00 horas - Biblioteca rodante: libros y lecturas para toda la familia.

Lunes 28 de julio

12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.

12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.

12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.

14:00 a 16:00 horas - Taller de arte y naturaleza.

14:00 a 16:00 horas - Biblioteca rodante: libros y lecturas para toda la familia.

Viernes 8 de agosto

12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.

12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.

12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.

14:30 horas - Atrapacuentos: narración oral con música en vivo.

Sábado 16 de agosto

12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.

12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.

12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.

14:30 horas - Guardianes del bambú: aventura inmersiva dentro del laberinto con fuego, música y acrobacias.

Laberinto de bambú, en San Antonio de Areco. Foto: Instagram @laberintopampa

¿Cómo llegar al Laberinto de Bambú?

Laberinto Pampa – Estancia La Cinacina, San Antonio de Areco.

En auto: desde CABA, acceso por Panamericana / Ruta 8, aproximadamente 1 hora y media de viaje.

En colectivo: líneas desde Retiro o Liniers (Chevallier – destino San Antonio de Areco).

Precios de las entradas

Entrada general: $15.000

Niños: $10.000

Jubilados: $8.000

Residentes de San Antonio de Areco, Duggan y Villa Lía: $8.000

Jubilados residentes de San Antonio de Areco, Duggan y Villa Lía: $5.000

Menores de 3 años: gratis

Desde el sábado 19 de julio hasta el domingo 3 de agosto, durante las vacaciones de invierno, el laberinto de bambú está abierto de jueves a lunes, de 11:30 a 17:30, con acceso incluso en días de lluvia.