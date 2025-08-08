Ideal para “perderse”: el laberinto de bambú que está a 90 minutos de Buenos Aires
A 90 minutos de la ciudad de Buenos Aires se encuentra un laberinto de bambú, un llamativo espacio construido con más de 10 variedades de bambú, que combina arte, diversión e imaginación, tres factores ideales para aprovechar en las vacaciones de invierno.
El laberinto de bambú está diseñado a partir de patrones inspirados en la platería criolla y se trata de un entramado natural. Es parte de Laberinto Pampa, un espacio inmersivo y natural ubicado en San Antonio de Areco, dentro de la Estancia La Cinacina.
Es un espacio perfecto para vivir en familia y disfrutar no solo del laberinto de bambú sino también de las actividades que están preparadas para estas vacaciones de invierno. Entre ellas: espectáculos, narraciones, propuestas participativas y talleres de arte.
Laberinto de Bambú: días y horarios
Sábado 19 de julio
- 12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.
- 12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.
- 12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.
- 14:30 horas - Atrapacuentos: narración de cuentos con música en vivo.
Viernes 25 de julio
- 12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.
- 12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.
- 12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.
- 14:00 a 16:00 horas - Taller de arte y naturaleza
- 14:00 a 16:00 horas - Biblioteca rodante: libros y lecturas para toda la familia.
Lunes 28 de julio
- 12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.
- 12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.
- 12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.
- 14:00 a 16:00 horas - Taller de arte y naturaleza.
- 14:00 a 16:00 horas - Biblioteca rodante: libros y lecturas para toda la familia.
Viernes 8 de agosto
- 12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.
- 12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.
- 12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.
- 14:30 horas - Atrapacuentos: narración oral con música en vivo.
Sábado 16 de agosto
- 12:00 a 16:00 horas - Bambuseros: taller de construcciones en bambú.
- 12:00 a 16:00 horas - Correcaminos: taller de diseño de laberintos.
- 12:00 y 14:00 horas - Exploradores: excursión por el laberinto y la laguna.
- 14:30 horas - Guardianes del bambú: aventura inmersiva dentro del laberinto con fuego, música y acrobacias.
¿Cómo llegar al Laberinto de Bambú?
Laberinto Pampa – Estancia La Cinacina, San Antonio de Areco.
En auto: desde CABA, acceso por Panamericana / Ruta 8, aproximadamente 1 hora y media de viaje.
En colectivo: líneas desde Retiro o Liniers (Chevallier – destino San Antonio de Areco).
Precios de las entradas
- Entrada general: $15.000
- Niños: $10.000
- Jubilados: $8.000
- Residentes de San Antonio de Areco, Duggan y Villa Lía: $8.000
- Jubilados residentes de San Antonio de Areco, Duggan y Villa Lía: $5.000
- Menores de 3 años: gratis
Desde el sábado 19 de julio hasta el domingo 3 de agosto, durante las vacaciones de invierno, el laberinto de bambú está abierto de jueves a lunes, de 11:30 a 17:30, con acceso incluso en días de lluvia.