Uno de los lugares más paradisíacos de Brasil: ¿cuál es el destino turístico que pocos conocen?

Es un archipiélago de 21 islas que invitan al relax y a disfrutar de paisajes increíbles, con playas caribeñas y con el calor y color típico del lugar.

Es uno de los destinos más económicos del país vecino, pese a que no es tan conocido Foto: Google Maps

Brasil no deja de sorprender a sus visitantes con sus paisajes de ensueño y con sus lugares -a veces recónditos, a veces visitados por miles de turistas- que despiertan admiración y ganas de irse a vivir en ellos. Pero incluso si destacásemos las bellezas propias de un lugar como Río de Janeiro, hay otras regiones e islas que guardan una belleza superadora a la de la ciudad carioca.

Playas paradisíacas en el norte de Brasil Foto: Google Maps

Además, es uno de los destinos más económicos del país vecino, pese a que no es tan conocido. Y si a paisajes se refiere, no tiene nada que envidiarle a los mejores destinos en el mundo de playas paradisíacas.

¿Dónde queda la playa de Brasil que es un verdadero paraíso en la Tierra?

Ubicada al norte del país, se trata de Fernando de Noronha, un grupo de 21 islas que está situado sobre el océano Atlántico.

Este pequeño paraíso, aún poco explorado por el turismo masivo, se ha transformado en un refugio ideal para quienes desean escapar del ritmo agitado de los destinos más conocidos de Brasil. Lejos de las multitudes y el ruido, ofrece una experiencia de descanso auténtico en un entorno natural casi intacto.

Fernando de Noronha cuenta con casi 30 kilómetros cuadrados de islas dominadas por entornos naturales Foto: Google Maps

Fernando de Noronha cuenta con casi 30 kilómetros cuadrados de islas dominadas por entornos naturales de una belleza sin igual, playas caribeñas y un ambiente selvático por doquier. Se halla a 350 kilómetros de la costa de Pernambuco, la ciudad más cercana.

Hay otro dato a tener en cuenta de este archipiélago: solo una isla puede ser visitada por los turistas. Incluso dentro de ella las personas se pueden bañar en sus playas y hacer todo tipo de deportes acuáticos.

Y como si no fuera suficiente con todo lo que este destino brasileño tiene para ofrecer, también es hogar de numerosas piscinas naturales de aguas cálidas y cristalinas.

Allí se puede nadar tranquilamente entre bancos de peces de colores vibrantes, en un entorno que recuerda a destinos exóticos como Hawái, pero con la ventaja de estar mucho más cerca y ser considerablemente más accesible para unas vacaciones inolvidables.