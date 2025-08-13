Un destino histórico para explorar: la mejor ciudad de Sudamérica para viajar solo, según un prestigioso ranking

La plataforma TripAdvisor reveló los mejores sitios para viajar en soledad. En el top 10, destaca una ciudad de Perú.

Paisajes de Cuzco, Perú. Foto: Pexels

A la hora de planificar un viaje, la compañía es un hecho fundamental. Cada destino tiene su particularidad, por lo que no es lo mismo recorrer ciudades solo, de a dos o incluso más personas. Para aquellos que disfrutan de estar a solas, hay una ciudad de Sudamérica que se destaca para ellos.

En base a la selección de Travellers’ Choice de TripAdvisor para 2025, Cuzco, Perú, es la mejor ciudad sudamericana para viajar solo. Este destino forma parte del top 10 que entregó la reconocida plataforma de reseñas turísticas.

En la categoría “Viajes en solitario”, Cuzco es el representante de Sudamérica, ubicándose en el tercer lugar del ranking mundial.

Esto resulta un gran atractivo turístico para Perú, ya que es el único país de la región destacado en el ranking. Una de sus principales ciudades destaca por sobre otras con gran reconocimiento en Europa, Asia, América del Norte y Oceanía.

Cuzco, Perú, es destacada por TripAdvisor. Foto: TripAdvisor

Según la reseña de TripAdvisor, “el esplendor inca y el barroco andino están lado a lado en las calles de piedra de Cuzco, representados por el palacio Coricancha y la iglesia de Santo Domingo flanqueando la Plaza de Armas. En este crisol de altas alturas de la cultura amerindia y mestiza, encontrarás telas extraordinarias, animados festivales de verano y maravillas arqueológicas”.

Está claro que es un destino muy apto para llevar adelante un viaje con mucho interés por la historia y la cultura, ya que tiene un gran vínculo con las civilizaciones y las culturas antiguas.

Artesanías típicas de Cuzco, Perú. Foto: Pexels

Cuzco es considerada la capital del Imperio Inca, además de que suele recibir muchos turistas por ser el paso previo al ingreso del Machu Picchu, considerada una de las 7 Maravillas Modernas del Mundo.

TripAdvisor indica que se pueden llevar adelante tours de una sola jornada, así como también otros más extensos, que requieren distintas jornadas. Además de las ruinas antiguas para conocer, también se recomiendan las clases de cocina local que se pueden tomar allí. Justamente, la gastronomía peruana es muy reconocida en toda Sudamérica, por lo que aprender de sus sabores puede ser una gran experiencia.

Más allá de no contar con compañía, sus paisajes y atractivos turísticos pueden hacer que se pasen días muy entretenidos.

Cuzco, Perú. Foto: Pexels

Además, los lugareños de Cuzco son agradables con los visitantes, algo que hace ideal también la estadía. Esto puede incluir mayor conocimiento sobre la historia de la ciudad, así como también la manera en que viven en Perú.

