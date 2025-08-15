Fin de semana largo: la escapada a una hora y media de Buenos Aires para disfrutar del sol y el aire fresco

Se encuentra en el partido de Mercedes y combina el turismo rural, las ferias artesanales, los paseos al aire libre y una oferta gastronómica única. Cómo llegar.

Llegar a Tomás Jofré desde la Ciudad de Buenos Aires es muy sencillo Foto: NA

Decidir un destino corto, pero bien recargado de energías es todo un desafío para las familias, pero hay un pueblo cargado de actividades para hacer al aire libre y que es perfecto para desconectar de la gran ciudad, a tan solo 90 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.

Estamos hablando de Tomás Jofré, un pequeño pueblo conocido por su oferta cultural y lugares rodeados de naturaleza. Este lugar es genial para una escapada y para quienes planean relajarse disfrutando un rico plato tradicional a la luz del sol.

Este pueblo se encuentra en el partido de Mercedes y está ubicado sobre la Ruta Provincial 42, a unos 12 kilómetros de la ciudad cabecera. Su verdadero nombre es Jorge Born, pero el pueblo adoptó popularmente el nombre de su estación ferroviaria: Tomás Jofré.

Se trata de un destino ideal para pasar los fines de semana, ya que se puede disfrutar de la tranquilidad del campo y la mejor oferta gastronómica. Además, su encanto rústico y tradiciones intactas lo hacen muy interesante para todas las edades.

Un pequeño pueblo conocido por su oferta cultural y lugares rodeados de naturaleza Foto: NA

Qué hacer en Tomás Jofré

Llegar a Tomás Jofré desde la Ciudad de Buenos Aires es muy sencillo, ya que simplemente hay que tomar el Acceso Oeste hasta Luján y desde allí seguir por la Ruta Nacional 5 hasta la salida hacia la Ruta Provincial 42. Pero, ¿Qué hay para hacer allí? A continuación, algunas ideas:

Disfrutar del polo gastronómico

Este pintoresco pueblo es reconocido por su variada propuesta gastronómica, especialmente sus restaurantes de campo, que en su mayoría funcionan con la modalidad de tenedor libre.

Un paseo por la plaza del pueblo

La plaza principal está ubicada en el corazón del pueblo y se trata de un espacio verde encantador, rodeado de antiguos almacenes y anticuarios. Pasear por allí es una forma perfecta de empaparse del espíritu del lugar y admirar su arquitectura rústica y pintoresca.

Este pueblo se encuentra en el partido de Mercedes y está ubicado sobre la Ruta Provincial 42 Foto: NA

Conexión con la naturaleza

Para quienes buscan experiencias más rurales, Tomás Jofré también ofrece actividades como cabalgatas, hospedajes en casas de campo y caminatas entre paisajes pampeanos. Una propuesta que invita a respirar aire puro y reconectar con lo simple.

Meriendas al aire libre

La mejor forma de desconectar de la ciudad es disfrutando de un buen mate bajo el sol, rodeado de árboles y respirando el aire puro del campo.