Fin de semana largo: la escapada a una hora y media de Buenos Aires para disfrutar del sol y el aire fresco
Decidir un destino corto, pero bien recargado de energías es todo un desafío para las familias, pero hay un pueblo cargado de actividades para hacer al aire libre y que es perfecto para desconectar de la gran ciudad, a tan solo 90 minutos de la Ciudad de Buenos Aires.
Estamos hablando de Tomás Jofré, un pequeño pueblo conocido por su oferta cultural y lugares rodeados de naturaleza. Este lugar es genial para una escapada y para quienes planean relajarse disfrutando un rico plato tradicional a la luz del sol.
Este pueblo se encuentra en el partido de Mercedes y está ubicado sobre la Ruta Provincial 42, a unos 12 kilómetros de la ciudad cabecera. Su verdadero nombre es Jorge Born, pero el pueblo adoptó popularmente el nombre de su estación ferroviaria: Tomás Jofré.
Se trata de un destino ideal para pasar los fines de semana, ya que se puede disfrutar de la tranquilidad del campo y la mejor oferta gastronómica. Además, su encanto rústico y tradiciones intactas lo hacen muy interesante para todas las edades.
Qué hacer en Tomás Jofré
Llegar a Tomás Jofré desde la Ciudad de Buenos Aires es muy sencillo, ya que simplemente hay que tomar el Acceso Oeste hasta Luján y desde allí seguir por la Ruta Nacional 5 hasta la salida hacia la Ruta Provincial 42. Pero, ¿Qué hay para hacer allí? A continuación, algunas ideas:
- Disfrutar del polo gastronómico
Este pintoresco pueblo es reconocido por su variada propuesta gastronómica, especialmente sus restaurantes de campo, que en su mayoría funcionan con la modalidad de tenedor libre.
- Un paseo por la plaza del pueblo
La plaza principal está ubicada en el corazón del pueblo y se trata de un espacio verde encantador, rodeado de antiguos almacenes y anticuarios. Pasear por allí es una forma perfecta de empaparse del espíritu del lugar y admirar su arquitectura rústica y pintoresca.
- Conexión con la naturaleza
Para quienes buscan experiencias más rurales, Tomás Jofré también ofrece actividades como cabalgatas, hospedajes en casas de campo y caminatas entre paisajes pampeanos. Una propuesta que invita a respirar aire puro y reconectar con lo simple.
- Meriendas al aire libre
La mejor forma de desconectar de la ciudad es disfrutando de un buen mate bajo el sol, rodeado de árboles y respirando el aire puro del campo.