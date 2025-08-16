Termas, relax y mucha historia: el rincón de Entre Ríos ideal para una escapada en familia a pocas horas de CABA

Este sitio tiene una gran historia a través de su estación de ferrocarril, además de su complejo de termas.

Basavilbaso, Entre Ríos. Foto: Instagram

Argentina cuenta con diversas ofertas turísticas, atadas a la búsqueda de las personas. Muchas buscan salir de la rutina de las grandes ciudades, por lo que una escapada a un rincón de Entre Ríos ofrece mucha tranquilidad, un gran recorrido histórico y un complejo de termas para disfrutar del agua.

Se trata de Basavilbaso, una ciudad de Entre Ríos que tiene una gran conexión histórica a través del ferrocarril, aunque actualmente tiene su principal carta turística en las termas, que cuenta con Aguas Termales Salinas. A solo tres horas de Buenos Aires, este destino se posiciona como una gran opción para buscar tranquilidad en familia.

Basavilbaso, Entre Ríos. Foto: Instagram

Esta localidad tiene su fundación en 1887, el primer año en el que llegó el ferrocarril a la estación Gobernador Basavilbaso, el primer gobernador provincial. Sus raíces tienen mucho que ver con la llegada de colonias judías a la ciudad, así como a otros pueblos cercanos.

El sitio de turismo de Entre Ríos destaca “sus estampas ferroviarias, sus templos religiosos, la cordialidad de sus habitantes inculcados en el cooperativismo, y las obras del Complejo Termal”, que hacen que lleguen personas de todo el país a disfrutar de su propuesta.

Donde funcionó la estación de trenes actualmente está el Museo Ferroviario, uno de los puntos predilectos de aquellos turistas que aman la historia de nuestro suelo. Además, es un claro recorrido para conocer la importante que tuvo este lugar para la ciudad, aunque también para la región.

El Museo Ferroviario de Basavilbaso, Entre Ríos. Foto: TripAdvisor

Basavilbaso también es un punto clave del circuito de colonias judías de Entre Ríos. Distintas sinagogas, así como también el Cementerio Israelita, forman parte de este recorrido que se ofrece a los turistas.

Las Termas de Basavilbaso

Claro que este pueblo entrerriano actualmente tiene un atractivo turístico claro: sus termas. El complejo está ubicado a la vera de la Ruta Provincial N°20, y ofrece una combinación ideal de naturaleza, campo y relax.

Algunas de las piletas con las que cuentan es techada, por lo que se puede disfrutar en cualquier época del año. En busca de que haya diversión familiar, uno de los espacios está destinado a los más chicos.

Las termas de Basavilbaso, en Entre Ríos. Video: Instagram termasdebasavilbaso.

Como si fuera poco, hay a disposición distintos complejos de hospedaje, como bungalows, para permanecer allí un fin de semana. Actualmente, fuera de temporada, abre de viernes a domingos, además de los feriados.

Basavilbaso aparece como una opción distinta para desconectar de la rutina sin tener que hacer muchos kilómetros, en una escapada familiar con diversión, relax y mucha naturaleza.

