El pueblito cerca de CABA famoso por su Fiesta de la Harina y ser una ideal escapada de fin de semana

Esta pintoresca localidad nació gracias a la conexión ferroviaria, por lo que uno de los planes más atractivos es visitar el Museo Histórico Municipal, situado en la antigua estación. Conocé de cuál se trata y sus atractivos para visitarlo en familia.

Alberti, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

La provincia de Buenos Aires cuenta con diferentes opciones para pasar un fin de semana tranquilo y en familia lejos de la multitud diaria. Teniendo en cuenta este marco, hay un pueblo que se destaca por su cercanía a CABA: Alberti.

La localidad de Alberti, nació como muchos pequeños pueblos de Buenos Aires gracias a la conexión ferroviaria, por lo que uno de los planes más atractivos es visitar el Museo Histórico Municipal, situado en la antigua estación.

La Plaza General Arias, Alberti. Foto: Wikipedia.

Asimismo, las personas que deseen recorrer Alberti, podrán recorrer impactantes senderos típicos de la región de la pampa húmeda, donde se pueden hacer actividades como: paseos en bicicleta o trekking.

Otra de las alternativas más recomendadas es recorrer el centro de la ciudad y descubrir su imponente arquitectura, principalmente, visitando la Iglesia Nuestra Señora del Rosario o la Plaza General Arias.

La Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Alberti. Foto: Wikipedia.

Por otro lado, la gastronomía cumple un rol clave dentro de esta ciudad, ya que cuentan con la celebración de la Fiesta de la Harina, que se conmemora en mayo, y el histórico récord de la elaboración del sándwich más grande del mundo.

¿Cómo llegar a la ciudad de Alberti?

Las personas que deseen viajar desde Buenos Aires hacia la ciudad de Alberti deberán tomar la Ruta Nacional N° 7 y la Ruta Nacional N° 5 hasta llegar a destino.

Se trata de un trayecto de 196 kilómetros, por lo que en menos de 2 horas y media estarán en esta preciosa ciudad que se presenta como una atractiva opción.