El pueblito cerca de CABA famoso por su Fiesta de la Harina y ser una ideal escapada de fin de semana
La provincia de Buenos Aires cuenta con diferentes opciones para pasar un fin de semana tranquilo y en familia lejos de la multitud diaria. Teniendo en cuenta este marco, hay un pueblo que se destaca por su cercanía a CABA: Alberti.
La localidad de Alberti, nació como muchos pequeños pueblos de Buenos Aires gracias a la conexión ferroviaria, por lo que uno de los planes más atractivos es visitar el Museo Histórico Municipal, situado en la antigua estación.
Asimismo, las personas que deseen recorrer Alberti, podrán recorrer impactantes senderos típicos de la región de la pampa húmeda, donde se pueden hacer actividades como: paseos en bicicleta o trekking.
Otra de las alternativas más recomendadas es recorrer el centro de la ciudad y descubrir su imponente arquitectura, principalmente, visitando la Iglesia Nuestra Señora del Rosario o la Plaza General Arias.
También podría interesarte
Por otro lado, la gastronomía cumple un rol clave dentro de esta ciudad, ya que cuentan con la celebración de la Fiesta de la Harina, que se conmemora en mayo, y el histórico récord de la elaboración del sándwich más grande del mundo.
¿Cómo llegar a la ciudad de Alberti?
Las personas que deseen viajar desde Buenos Aires hacia la ciudad de Alberti deberán tomar la Ruta Nacional N° 7 y la Ruta Nacional N° 5 hasta llegar a destino.
Se trata de un trayecto de 196 kilómetros, por lo que en menos de 2 horas y media estarán en esta preciosa ciudad que se presenta como una atractiva opción.