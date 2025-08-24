Domingos con sabor a chocolate: el icónico Alvear Palace ofrece un buffet especial para los fanáticos de las meriendas dulces

Durante los domingos de agosto, el Alvear Palace Hotel presenta una edición especial de su tradicional té en L’Orangerie, ofreciendo un buffet dedicado íntegramente al chocolate, acompañado por una exclusiva barra de espumantes. Cuánto cuesta el servicio por persona y qué ofrece el menú.

Buffet dedicado al chocolate en el Alvear Palace Hotel. Foto: Facebook / Alvear Palace Hotel.

El prestigioso Alvear Palace Hotel, reconocido internacionalmente por su excelencia y tradición, lanzó una propuesta exclusiva. Durante los cinco domingos de agosto, el emblemático espacio L’Orangerie ofrece una edición especial de su tradicional té, transformándolo en un buffet dedicado íntegramente al chocolate.

La iniciativa busca sorprender a los amantes de lo dulce con una amplia variedad de preparaciones que tienen como protagonista a este ingrediente universal. Desde tortas clásicas hasta innovadoras creaciones, los comensales pueden recorrer un despliegue gastronómico pensado para todos los gustos.

Experiencia Full Chocolate en el Alvear Palace. Video: Instagram / viajosolaoficial.

La magnitud de la propuesta fue tal que, según describieron los organizadores, “no alcanzaba el buffet para presentar todas las versiones disponibles”.

No obstante, la experiencia no se limita únicamente a la pastelería. Para completar la velada, el hotel sumó una barra de espumantes, que otorgó un toque de sofisticación y frescura a la propuesta dominical.

El salón L’Orangerie, ícono de la alta gastronomía porteña, fue el escenario elegido para este evento. Con su estilo refinado y el servicio característico del Alvear, el lugar se convirtió en punto de encuentro para quienes buscan no solo deleitarse con sabores únicos, sino también disfrutar de un ambiente distinguido.

¿Cuánto cuesta la experiencia Full Chocolate en el Alvear Palace?

En cuanto a los valores, el buffet de chocolate tiene un costo de 85.000 pesos para adultos y 35.000 pesos para menores de 4 a 12 años, según informó el propio hotel en su página oficial, donde también se encuentran los detalles sobre horarios y reservas. En cuanto al menú, se ofrece lo siguiente:

Selección de bocados salados

Variedad de finger sandwiches, chips y opciones tibias.

Buffet de pâtisserie au chocolat

Trufas.

Bombones.

Chocolate en rama.

Marquise.

Mousses.

Mini tartas.

Cremas.

Crumble cookies.

Tortas.

Pan de chocolate.

Hojaldre.

Alfajores.

Sablée.

Profiteroles.

Macarons.

Fondue en rechaud.

Barra libre de espumante Barón B Rosé - Cuvée Millésimée

Propuesta válida para los domingos 24 y 31 de agosto, de 17 a 19 h. Precio final por persona, en pesos argentinos, IVA incluido. En estas fechas no estará disponible el tradicional Afternoon Tea.