Escapada en familia: dónde queda la localidad que tiene el mejor queso Gouda y lo homenajea con una gran fiesta tradicional

El sitio está ubicado a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es reconocido por tener uno de los mejores quesos de la región. Dónde está ubicado.

Los Toldos. Foto: Wikipedia.

Un pueblito ubicado a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires logró ser reconocido por tener el mejor queso Gouda de la región. El secreto está en la herencia de los inmigrantes europeos, que dejaron plasmadas sus recetas artesanales y su forma especial de elaboración.

Se trata de Los Toldos, una localidad ubicada en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, cabecera del partido de General Viamonte y que ofrece gran variedad de gastronomía y cultura que combinan historia, paisajes rurales y tradiciones europeas. Además, tiene una de las fiestas más populares de la región.

La Fiesta del Queso Gouda se realiza en homenaje a la tradición del consumo del queso entre la comunidad descendiente de inmigrantes holandeses. Todas las ediciones convocan a miles de personas que pueden disfrutar de shows especiales, degustaciones y distintas actividades para todas las edades.

Los Toldos, un pueblito “detenido en el tiempo”

Este sitio es ideal para pasear en familia y realizar distintas actividades como recorrer los museos locales, las estancias, la iglesia de Los Toldos y los paseos, que permiten descubrir la arquitectura antigua del pueblito.

También se puede disfrutar de la gastronomía típica de Los Toldos, disfrutar del aire libre y realizar paseos en bicicleta recorriendo toda la zona.

Además, otros lugares interesantes para conocer en Los Toldos son el Centro Cultural Ever “Bolita” Ruquet, el monasterio benedictino Santa María de Los Toldos, el Monumento al Indio, la plaza Bernardino Rivadavia y el Monasterio de la Transfiguración de las Hermanas Benedictinas de Tutzing.

Muchos de los visitantes lo definen como “un pueblo detenido en el tiempo”, ya que aún conserva estructuras antiguas, calles en silencio y una vida campesina que lleva a las costumbres de años anteriores.

Cómo llegar a Los Toldos

Desde Capital Federal se toma la Ruta N°7 hasta Junín desviándose por Ruta N°65 hasta General Viamonte, Los Toldos.